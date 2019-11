12 dividendi per garantirsi un reddito in ogni mese dell'anno

25/11/2019 21:47

Dalle pagine di Kiplinger, Jeffrey Kosnett ha presentato questa settimana la sua lista per investire nei "12 dividendi per garantirsi una rendita in ogni mese dell'anno": una serie di società quotate che distribuiscono cedole, in diversi casi in crescita da molti anni, da combinare in portafoglio stando attenti alle date: in modo cioé da avere un flusso costante di rendita nel corso dell'anno.



Ecco i nomi.

Cliccare in alto a destra sulla foto per scorrere la lista

Gennaio: Illinois Tool Works (ITW)

Capitalizzazione di mercato: 55,4 miliardi di dollari.

Rendimento del dividendo: 2,5%.

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 17,5%

Anni consecutivi di incrementi della cedola: 56.

Calendario payout: gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Il titolo della rassegna per il primo mese dell'anno è Illinois Tool Works, gruppo ultracentenario attivo nella produzione di un'ampia serie di prodotti per il settore industriale, dai prodotti di fissaggio per l'industria automobilistica, l'edilizia e l'elettrotecnica ai prodotti e sistemi per il packaging.



Un nome sulla cui affidabilità parlano prima di tutto i numeri: il gruppo, che generà circa la metà dei ricavi generati in nordamerica e il resto nelle altre regioni del pianeta, distribuisce dividendi in crescita da 56 anni, uno score che poche aziende a Wall Street possono vantare.

Febbraio: Valero Energy (VLO)

Capitalizzazione di mercato: 39,9 miliardi di dollari.

Calendario payout: febbraio, maggio, agosto, novembre.

Una cedola ancora più generosa anche se meno longeva - per ragioni anche anagrafiche - garantisce nel mese di febbraio la compagnia Valero Energy, il più grande raffinatore indipendente di greggio e gas naturale al mondo: nato nel 1980 come spin-off del gruppo Coastal States Gas Corporation: la sua cedola cresce a un ritmo del 27,9% in un orizzonte di 5 anni e rende ai prezzi attuali dell'azione circa il 3,7%.

Marzo: Intel (INTL)

Capitalizzazione di mercato: 251,9 miliardi di dollari.

Rendimento del dividendo: 2,2%.

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 5,9%

Calendario payout: marzo, giugno, settembre, dicembre.

Non ha bisogno di presentazioni il titolo scelto per coprire il primo mese di primavera: il colosso dei chip Intel, che è stato tra i primi grandi nomi dell'industria tecnologica americana ad avviare una politica di remunerazione degli azionisti attraverso un dividendo: era l'anno 1992, e da allora, ricorda Kosnett, il chipmaker ha autorizzato 23 aumenti aumenti della sua cedola trimestrale.

Aprile: McCormick(MKC)

Capitalizzazione di mercato: 22,3 miliardi di dollari.

Rendimento del dividendo: 1,4%.

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 8,9%

Calendario payout: gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Si torna invece a un classico investimento da dividendo e crescita con il titolo del gigante delle spezie McCormick, altra società ultracentenaria che ha un eccellente profilo di stabilità.



E che nonostante la sua fama di titolo "noioso" continua a macinare risultati anno dopo anno, continuerà con ogni probabilità ad essere un punto di riferimento tanto nelle case dei consumatori quanto nelle cucine delle catene di ristorazione, e trova un fattore di forte appeal proprio nelle sue politiche di remunerazione.

Si tratta infatti anche in questo caso di un dividendo aristocratico, titolo meritato grazie a diversi decenni consecutivi di pay-out in aumento: l'ultima volta, nell'ottobre scorso, con un rialzo del 10% che ha allungato la striscia positiva fino a 34 anni.

Maggio: CVS Health (CVS)

Capitalizzazione di mercato: 97,5 miliardi di dollari

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 17,3%

Calendario payout: febbraio, maggio, agosto, novembre

Rendimento al 2,7% da incassare a maggio per CVS Health, gigante delle farmacie sotto i riflettori lo scorso anno con la mega acquisizione da 70 miliardi di dollari del gruppo di assicurazioni sanitarie Aetna: la società, che vanta anche un posizionamento importante nel mercato PBM (pharmacy benefits managent) ed è inoltre ben posizionata per guidare la trasformazione dei servizi di delivery di farmaci, offre una cedola che rende ai prezzi correnti il 2,7% e viene distribuita nei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre.

Giugno: WisdomTree U.S.



MidCap Dividend Fund (DON)

Capitalizzazione di mercato: 4 miliardi di dollari

Rendimento del dividendo: 2,3%

Calendario payout: mensile

Una cedola mensile garantisce il WisdomTree U.S.

MidCap Dividend Fund, un exchange-traded fund (ETF) che investe in compagnie con capitalizzazione di mercato tra i 2 e i 18 miliardi di dollari: il gruppo, esposto per circa un quarto del portafoglio a fondi d'investimento immobiliare (REIT) e utilities, offre un rendimento del 2,3%.

Luglio: JPMorgan Chase (JPM)

Capitalizzazione di mercato: 406,6 miliardi di dollari.

Rendimento del dividendo: 2,8%.

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 12,8%

Calendario payout: gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Superato il giro di boa dell'anno, una cedola di tutto rispetto offre JPMorgan Chase, prima banca americana in termini di asset e tra i più grandi gruppi finanziari al mondo.



Come molte altre banche, ricorda Kosnett, l'istituto guidato da Jamie Dimon ha dovuto tagliare il suo dividendo all'epoca dell'ultima grande crisi finanziaria. Ma ha ripreso poi le distribuzioni in maniera "aggressiva" una volta passata la tempesta: dal 2011, la cedola è cresciuta fino a 90 centesimi per azione, oltre il doppio di quanto veniva distribuito prima del bear market del 2007-09.

Agosto: Realty Income (O)

Capitalizzazione di mercato: 25,4 miliardi di dollari.

Rendimento del dividendo: 3,5%.

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 4%

Calendario payout: mensile.

Ad occupare la casella di agosto è invece Realty Income, un Reit, proprietario di oltre 5.900 immobili locati in modalità single-tenant, che ha tra i suoi clienti grandi retailer come CVS e Walgreens oltre a palestre, teatri e ristoranti con cui stipula tipicamente contratti di lungo periodo: tra i più conosciuti distributori di dividendi mensili e con una storia di frequenti (anche se piccoli) ritocchi al rialzo del pay-out, il fondo Realty Income rende al momento il 3,5% ed effettua le distribuzioni con cadenza mensile.

Settembre: Johnson & Johnson (JNJ)

Capitalizzazione di mercato: 357.8 miliardi di dollari.

Rendimento del dividendo: 2,8%.

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 6,5%

Calendario payout: marzo, giugno, settembre, dicembre.

E in una rassegna del genere non poteva non trovare spazio Johnson & Johnson, tradizionale titolo difensivo nell'area delle blue chips a stelle e strisce e membro del club dei cosiddetti Dividend King: le azioni che pagano dividendi in crescita da oltre 50 anni.



Anche se ha dovuto fare i conti recentemente con il newsflow negativo su alcuni dossier (talco e oppioidi), suggerisce il contributore di Kiplinger, si tratta di un nome con un invidiabile track record i termini di crescita oltre che di un'affidabile fonte di reddito: l'azienda, che è allo stesso tempo un gigante del settore farmaceutico e un produttore di apparecchi medicali, ma anche proprietario di brand di larghissimo consumo come i cerotti Band-Aid o il Listerine, è una public company dal 1944 e in questa veste distribuisce dividendi in crescita da 57 anni consecutivi.

Ottobre: Automatic Data Processing (ADP)

Capitalizzazione di mercato: 73,8 miliardi di dollari.

Rendimento del dividendo: 2,1%.

Crescita del dividendo annuale a 5 anni: 10,2%

Calendario payout: gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Altro titolo, e altro dividendo nobile ad ottobre con Automatic Data Processing, specialista globale dei software e serv Fonte: News Trend Online