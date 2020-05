3 azioni ad alto valore per un acquisto di successo a maggio

07/05/2020 08:00

Dai minimi di marzo, il mercato azionario ha registrato una forte ripresa nelle ultime settimane.

Al momento gli investitori sembrano meno preoccupati per l'emergenza COVID-19 e si concentrano sulle prospettive di un rapido ritorno alle normali attività di business.

Anders Bylund, uno dei collaboratori di The Motley Fool, segnala che diverse azioni continuano a essere scambiate su valori molto bassi nell'era del coronavirus, incluse alcune delle migliori aziende del pianeta.

L'acquisto di aziende di alta qualità con uno sconto temporaneo consentirà di ottenere rendimenti molto interessanti nel lungo termine.





Di seguito riportiamo tre dei titoli più promettenti sul mercato al momento.

Starbucks ( NASDAQ: SBUX )

Le azioni del gigante del caffè Starbucks sono scambiate il 47% al di sopra dei loro minimi annuali, ma anche del 26% al di sotto dei massimi storici toccati la scorsa estate.

Le vendite del gruppo sono diminuite del 5% nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale in corso, quando Starbucks, per colpa del coronavirus, ha chiuso più della metà dei suoi punti vendita negli Stati Uniti e quelli rimasti aperti facendo solo consegne a domicilio a partire da metà marzo.

L'attività sta riprendendo in Cina, dove le vendite sono crollate del 90% a metà febbraio.





Starbucks riprenderà i suoi sforzi di espansione in questo importante mercato in crescita e ha già tracciato una strada per una rinnovata crescita quando la crisi coronavirus svanirà.

Starbucks oggi può essere acquistato in Borsa ad una valutazione ragionevole, con un rendimento del dividendo pari al 2,2%.



Si tratta di un acquisto solido e di un investimento di valore promettente ai prezzi bassi attuali.

Hasbro ( NASDAQ: HAS )

Hasbro quest'anno è salito sulle montagne russe: al momento è scambiato del 47% al di sotto dei massimi storici di agosto, ma del 64% al di sopra dei minimi quinquennali toccati a marzo.

Gli investitori erano preoccupati per le vendite di giocattoli nel mezzo della crisi del coronavirus, ma la gente sta effettivamente acquistando molti giochi da tavolo di Hasbro per passare il tempo in quarantena e in isolamento sociale.

La società ha un solido bilancio e un portafoglio senza eguali ed è improbabile che l'azione accusi un altro tonfo perché Hasbro ci ha già mostrato che la società prospera quando i consumatori in stato di blocco sono alla ricerca di divertimento.

Il rendimento da dividendi del 3,9% di Hasbro e una valutazione ragionevole di 21 volte gli utili rendono facile raccomandare l'acquisto del titolo oggi.

Rogers ( NYSE: ROG )

Rogers è attiva con il suo business in un mercato in crescita, visto che produce una serie di materiali che sono componenti importanti in apparecchiature per infrastrutture wireless 5G, sistemi di batterie per veicoli elettrici, sensori per auto a guida autonoma e dispositivi Internet of Things.

I conti del primo trimestre diffusi la scorsa settimana hanno mostrato una certa lentezza di ordini da parte di case automobilistiche e clienti dell'elettronica di consumo per via della crisi COVID-19.

Le vendite di Rogers sono diminuite del 17% e gli utili si sono dimezzati, ma i guadagni del gruppo sono rimasti positivi, così come i flussi di cassa.

Da segnalare che il gruppo non ha alcun debito e le sue riserve di cassa ammontano a 308 milioni di dollari.

In altre parole, Rogers ha quella stabilità finanziaria di cui ha bisogno per superare questo periodo problematico e uscire con successo dallo stesso.

Quando le case automobilistiche e gli operatori di reti wireless di tutto il mondo saranno pronti a investire nuovamente nelle proprie infrastrutture, Rogers sarà pronto a fornire loro i materiali di cui hanno bisogno.

Nel frattempo si può acquistare il titolo Rogers con uno sconto del 45% rispetto ai prezzi dello scorso anno.

Fonte: News Trend Online