3 azioni da acquistare in vista del prossimo crollo del mercato

16/04/2020 08:00

Il coronavirus di recente ha decretato la morte di un toro che viveva da ben 11 anni e che è stato falciato da un brutale crollo del mercato.

Borse: fine del bull market dopo ben 11 anni

Non è ancora chiaro se le Borse abbiano toccato il fondo, ma tempi incerti come quelli attuali spesso offrono agli investitori a lungo termine le migliori occasioni per acquistare azioni.

Quanti sono rimasti fiduciosi durante i precedenti crolli del mercato, inclusa la grande recessione, oggi probabilmente stanno beneficiando di enormi vantaggi.

Mercati azionari: i crolli offrono opportunità per comprare

Secondo quanto scrive Leo Sun, uno dei collaboratori di The Motley Fool, gli investitori non dovrebbero evitare le azioni a causa dei timori del prossimo crollo del mercato.

Al contrario dovrebbe accogliere con favore le cadute delle Borse, poiché queste offrono opportunità di acquistare titoli di buone aziende a valutazioni inferiori.

Wall Street: 3 titoli in watchlist

In quest'ottica Leo Sun suggerisce tre azioni che si dovrebbe considerare di acquistare prima della ripresa del mercato e del prossimo crollo.

Square (NYSE:SQ)

Square offre servizi di pagamento online, hardware per l'elaborazione dei pagamenti, strumenti di gestione basati su cloud e piccoli prestiti ai commercianti di vari settori.

Chi è Square e cosa fa

Il gruppo consente inoltre ai consumatori di effettuare pagamenti peer-to-peer, di acquisti bitcoin e negoziare azioni sulla sua app Cash.

Square ha generato il 45% del suo volume di pagamenti lordi da piccoli commercianti con meno di 125.000 dollari di pagamenti nell'ultimo trimestre.

Questo ha esposto pesantemente il gruppo alla pandemia di COVID-19 poiché le misure restrittive che hanno imposto la permanenza a casa hanno costretto le piccole imprese a chiudere.

Square: rivista la guidance per il 1° trimestre

Il brusco rallentamento ha portato Square a ridurre la sua guidance per il primo trimestre, con una revisione della crescita dei ricavi dal 42%-40% al 40%-36%.

Square ha osservato che l'utilizzo della sua App in contanti rimane solido e che alleggerirebbe la pressione sulle piccole imprese rimborsando le commissioni di abbonamento, offrendo prestiti più grandi attraverso Square Capital.

Square è da mettere in portafoglio

Questi sforzi inevitabilmente indeboliranno la crescita degli utili a breve termine, ma potrebbero anche aumentare la viscosità del suo ecosistema.

Per questi motivi Leo Sun dalla pagine di The Motley Fool fa sapere che a suo dire Square resisterà all'attuale tempesta ed emergerà come un giocatore molto più forte nella "guerra al denaro" nei prossimi anni.

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Il titolo Amazon ha mostrato una certa resilienza durante il recente crollo del mercato, visto che l'e-commerce di base e il business cloud sono naturalmente isolati dalla pandemia.

Amazon: focus sulla piattaforma cloud

Il gruppo realizza la maggior parte dei profitti dalla sua piattaforma cloud Amazon Web Services (AWS) e questi utili favoriscono la crescita dei suoi mercati a margine inferiore.

AWS è attualmente la più grande piattaforma di infrastruttura cloud al mondo e i tassi di utilizzo della stessa aumentano probabilmente durante la crisi, man mano che più persone lavorano da casa o trascorrono più tempo ad usare lo streaming di contenuti multimediali, nell'accesso a servizi cloud e ai giochi.

Amazon: i problemi da fronteggiare

Amazon dovrà inevitabilmente affrontare alcuni problemi, tra cui quelli della sicurezza nei suoi magazzini, delle spedizioni più lente e i problemi logistici per i venditori di terze parti, ma probabilmente reggerà meglio della maggior parte dei venditori al dettaglio.

Amazon deve fare i conti anche con molti concorrenti, tra cui Microsoft nel cloud e Walmart nel commercio al dettaglio, ma riesce a fermare continuamente i clienti con varie strategie, tra cui pacchetti AWS, abbonamenti Prime e nuovi dispositivi hardware.

Amazon: ecco perchè metterlo in portafoglio

Il crollo legato al coronavirus ha dimostrato che Amazon è un titolo ad alta crescita, con un carattere difensivo, quindi è una mossa intelligente mettere in portafoglio più azioni Amazon prima del prossimo crollo del mercato.

JD.com (NASDAQ:JD)

JD.com è il più grande rivenditore diretto e il secondo operatore di e-commerce in Cina.

Jd.com: le differenze con Alibaba

A differenza del suo rivale Alibaba, che mette in contatto semplicemente acquirenti e venditori, JD realizza inventari e soddisfa gli ordini attraverso una massiccia rete logistica di prima parte, che include robot di magazzino, droni e veicoli di consegna senza conducente.

La pandemia di SARS nei primi anni 2000 ha innescato la prima fase di crescita di JD.com, poiché li gruppo ha chiuso la sua attività commerciale e ampliato la quella online.

Jd.com: buone prospettive di crescita

La società si è differenziata da Taobao e Tmall di Alibaba con rigorose misure di controllo di qualità e ha garantito una base fedele di acquirenti attivi annuali, che sono cresciuti del 19% ogni anno, arrivando a 362 milioni lo scorso trimestre.

Le entrate di JD sono aumentate del 27% ogni anno nell'ultimo trimestre e per quello in corso il gruppo prevede una crescita di almeno il 10%, diversamente da Alibaba che si aspetta invece una flessione nello stesso periodo.

Jd.com: ecco perchè è buy

La resilienza di JD ha attratto grossi investimenti da parte di Tencent, Walmart e Google di Alphabet negli ultimi anni.





Probabilmente JD.com rimarrà uno dei principali marketplaces della Cina per il prossimo futuro, il che lo rende un titolo interessante da accumulare durante le flessioni del mercato.

Fonte: News Trend Online