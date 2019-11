3 azioni pronte al riscatto suggerite da Bank Of America

25/11/2019 08:47

Qualche volta, suggerisce Wayne Duggan dalle pagine di U.S. News & World Report, il modo migliore per battere il mercato è fare il contrario di quello che stanno facendo gli altri, sposando la logica del vecchio adagio secondo cui "il momento giusto per comprare è quanto il sangue scorre per le strade." Con questa idea in mente, il contributore del sito statunitense consiglia di seguire una serie di suggerimenti d'acquisto contrarian forniti dagli analisti di Bank Of America Merrill Lynch, che hanno identificato un gruppo di azioni - tutte reduci da ribassi di oltre il 35% nell'ultimo anno - su cui la loro view differisce sensibilmente dall'attuale sentiment del mercato.



Ecco alcuni dei titoli suggeriti.

CBS

Il primo nome che per la banca americana merita un acquisto è il colosso dei media CBS, protagonista di una performance derisamente poco favorevole negli ultimi dodici mesi e sotto i riflettori ad agosto con l'annuncio di una fusione con Viacom.

Gli esperti di BOFA sottolineano infatti che, se da una parte gli investimenti aggressivi in contenuti hanno pesato sui profitti di CBS, l'outlook della compagnia sui ricavi appare d'altra parte solido. Senza contare che il merger aiuterà a migliorare il posizionamento strategico di CBS e crea sinergie che saranno visibili già nel 2020: tenuto conto anche di una valutazione bassa rispetto alle medie storiche, l'analista della banca Jessica Reif Ehrlich ha fissato quindi un rating “buy” con prezzo obiettivo a 63 dollari.

Concho Resources (CXO)

Nel settore energetico, caratteristiche da non trascurare per investitori in cerca di opportunità contrarian presenta Concho Resources, produttore indipendente di Oil & Gas con asset collocati principalmente nell'area del Bacino Permiano.



Dopo un declino di quasi il 50% nell'ultimo anno, l'analista di BOFA Doug Leggate ritiene che i risultati della compagnia nel corso del terzo trimestre e l'outlook fornito - il management conta di poter generare per il 2020 un free cash flow fino a 750 milioni di dollari a seconda dei prezzi del greggio - abbiano creato le premesse per una svolta: il rating dell'istituto è Buy con prezzo obiettivo a 136 dollari.

DXC Technology Co.

(DXC)

Buy infine nel settore tech anche per DXC, secondo gruppo al mondo tra i pure player nel settore dei servizi IT. In una nota, Bofa ha ricordato che né la deludente esecuzione degli ultimi due trimestri, né le inattese dimissioni del CEO Mike Lawrie a settembre, né il taglio della guidance 2020 ad agosto scorso giustificano un calo di oltre il 50% nell'ultimo anno: con la valutazione del titolo è vicina al minimo storico, sottolinea l'analista Jason Kupferberg, robusti ricavi e margini in miglioramento potrebbero innescare un'espansione dei multipli.



E questo giustifica un rating d'acquisto con prezzo obiettivo a 56 dollari.

Fonte: News Trend Online