3 grandi azioni da comprare e tenere per sempre in portafoglio

15/01/2020 08:00

Il mondo è in continua evoluzione e peraltro in maniera sempre più rapida, rendendo così progressivamente più difficile l'adattamento.

Dalla pagine di The Motley Fool, Daniel Miller, uno dei contributori del tema, spiega che è sempre più complicato trovare azioni da acquistare e detenere per sempre.

Per questo motivo Miller ritiene che gli investitori dovrebbero considerare le tre azioni seguenti.

Walmart (NYSE:WMT)

La straordinaria scalata di Amazon nel mondo delle vendite al dettaglio ha stravolto il modo in cui il mondo acquista i prodotti, costringendo diverse catene e negozi a chiudere i battenti.

Walmart però si è dimostrato in grado di adattarsi al nuovo scenario della vendita al dettaglio e dovrebbe essere così un'azione da comprare e detenere per sempre.

Walmart è riuscito a rispondere subito ai cambiamenti imposti dalla forza travolgente di Amazon e con una grande mossa ha acquistato nel 2016 la piattaforma di commercio online, Jet.com, a fronte di un esborso di 3,3 miliardi di dollari.

Da quando ha acquisito Jet.com, Walmart ha costantemente migliorato il proprio business online attraverso l'acquisto online e il ritiro in negozio e la consegna di generi alimentari in giornata.

Le vendite online comparabili negli Stati Uniti sono aumentate del 6,6%, con un incremento del 3,3% per le vendite complessive.

Walmart sta anche valutando la possibilità di consentire a terzi di vendere attraverso il proprio sito web di e-commerce, utilizzando la sua logistica, i magazzini e la rete di consegna.

Questo dovrebbe rassicurare gli investitori sul fatto che Walmart è uno dei pochi rivenditori in grado di sfidare Amazon e prosperare nel lungo periodo.

Procter & Gamble (NYSE: PG)

Procter & Gamble è un brillante esempio di come adattarsi al mutevole panorama del commercio al dettaglio e alimentare nuovamente la crescita.

La società, nota per aver 21 straordinari marchi che generano oltre 1 miliardo di dollari di vendite all'anno, e altri 11 che sono sulla buona strada per generare oltre 500 milioni di dollari all'anno, ha focalizzato la sua attenzione su un numero più contenuto di marchi per rilanciare la sua crescita.

Procter & Gamble dovrebbe superare la prova del tempo grazie allo sviluppo di quello che Warren Buffett definisce "fossato economico".

In altre parole la società può fare leva su un vantaggio competitivo legato ai suoi marchi che dominano la quota di mercato e lo spazio sugli scaffali.

Questo non cambierà nel lungo periodo ed è il motivo per cui gli investitori possono mantenere per sempre Procter & Gamble nei loro portafogli.

Walt Disney (NYSE: DIS)

Walt Disney è un altro titolo che gli investitori possono acquistare e detenere a lungo termine.

Diversamente da altre aziende che non riescono ad adattarsi ai mercati in rapida evoluzione, Walt Disney ha dimostrato di essere capace di farlo con qualsiasi cosa l'industria dell'intrattenimento possa fare.

Il recente lancio di Disney+.



con l'accesso a ESPN e Hulu al costo di 12,99 dollari al mese, ha avuto un enorme successo in termini di download e acquisti in app.

Walt Disney continua a realizzare film, spettacoli e personaggi che la gente vuole guardare e l'azienda troverà una piattaforma per vendere con successo i suoi contenuti.

Il successo registrato al botteghino dalla Disney probabilmente continuerà a lungo grazie alla Marvel e ai film di Star Wars e il loro successo non potrà che aumentare con l'acquisizione di 21st Century Fox a marzo prossimo.

Lanciandosi nella guerra dello streaming, il gruppo dimostra chiaramente la sua capacità di adattarsi ed evolversi, e questo è un aspetto indubbiamente fondamentale per un titolo azionario che si intende acquistare e tenere molto a lungo.









