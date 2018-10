3 titoli da Buy&Hold per i prossimi decenni

31/10/2018 09:45

Comprare e mettere in portafoglio permette di avere una serenità nella gestione del patrimonio che altrimenti sarebbe persa, oltre al potere di capitalizzare i dividendi reinvestiti e il fatto, non indifferente, di pagare di meno in tasse e commissioni. Per questo da Motley Fool consigliano tre titoli da comprare e tenere per decenni.

Axon Enterprise (NASDAQ: AAXN)

Jeremy Bowman guarda con favore ad Axon Enterprise.



La scelta è facilmente motivata: vantaggi competitivi sostenibili in progetti che hanno una lunga durata. Uno di questi è quello riguardante il Taser. In questo caso, anche grazie alla sperimentazione in atto in sltri paesi oltre gli Stati Uniti, Axon può sfruttare un mercato internazionale e un trend in crescita.

Il trend in questione è quello riguardante la maggior richiesta di armi e tecnologie da parte delle forze dell'ordine ma anche, in contemporanea, di dispositivi che ne controllino gli operatori. In tutto ciò Axon si trova ben posizionata. In realtà l'azienda è leader di mercato in diverse categorie nel settore della sicurezza, tra cui bodycam e software per la gestione delle prove indiziarie su cloud (Evidence.com).



Da un punto finanziario le azioni hanno visto una crescita grazie agli ottimi dati sui ricavi: nel suo ultimo trimestre, le entrate sono aumentate del 25% a $ 99 milioni, mentre i ricavi basati su cloud sono saliti del 76% a $ 23 milioni.

Discover Financial Services (NYSE: DFS)

Jordan Wathen preferisce Discover Financial Services, società di carte di credito.

Come ricorda Wathen, il modello di business di Discover ha i suoi pro e contro: da un lato, fare affidamento sugli interessi attivi lo rende estremamente sensibile alle condizioni economiche con il rischio di essere duramente colpito durante le recessioni economiche, ma è anche vero che a differenza delle altre società di credito Discover utilizza benefit e premi ai possessori di carte con parsimonia, preferendo delle categorie specifiche; una strategia che permette la fidelizzazione di una tipologia di clientela che usa le sue carte per le spese quotidiane.



Anche grazie a questo, Discover è rimasto redditizio ogni anno durante la crisi del 2008 proprio in un settore, come quello finanziario, in cui il pericolo era maggiore.

Aptiv PLC (NYSE: APTV)

Daniel Miller preferisce Aptiv azienda attiva nel settore delle auto senza conducente, nello specifico nella tecnologia di guida.

Attualmente, molti investitori si stanno allontanando dal settore automobilistico pur essendo il Nord America il mercato automobilistico più redditizio al mondo ma il punto di vantaggio di Aptiv è che si concentra su un megatrend emergente. L'azienda dispone di un portafoglio di tecnologie ad alta crescita che include anche software avanzati di assistenza alla guida (ADAS), connettività, servizi dati e altri sistemi elettrici per veicoli ibridi o completamente elettrici.



A questo si aggiungano anche le collaborazioni con altri nomi di spicco del settore come Mobileye,successivamente acquisita da Intel.

Fonte: News Trend Online