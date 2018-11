3 titoli hitech con un dividendo allettante

20/11/2018 17:11

Se pensavate che titoli tecnologici e alti dividendi si escludessero a vicenda, ripensateci. E'questo il suggerimento dato dagli esperti di The Motley Fool che, in piena tempesta hitech suggeriscono 3 titoli interessanti.

Verizon (NYSE: VZ)

Steve Symington suggerisce Verizon anche grazie alla sua resilienza di fronte ai venti contrari che stanno contraddistinguendo l'intero settore delle telecomunicazioni.



In effetti, le azioni sono aumentate di quasi il 33% nell'ultimo anno (o del 39% inclusi i dividendi) contro il6,4% dell'S&P 500 registrato nello stesso periodo. Nel prossimo futuro l'azienda prevede di aumentare il numero di abbonamenti da parte di utenti wireless e all'avvento della nuova rete 5G, il tutto tagliando in contemporanea il proprio debito.

A questo si aggiunga il fatto che le azioni sono scambiate a meno di 13 volte i guadagni previsti per il 2018 e il dividendo annuo arriverà al 4%.

Lam Research (NASDAQ: LRCX)

Anders Bylund preferisce Lam Research produttore di macchinari per la creazione di chip per semiconduttori.



Le quotazioni sono diminuite di oltre il 30% rispetto allo scorso anno anche a causa di venti contrari di natura internazionale come le guerre commerciali o il calo delle vendite di iPhone nel mondo. Ma i vertici aziendali hanno gà fatto sapere di attendersi ua prima parte del 2019 migliore dell'ultimo quarto del 2018 e per questo motivo ha già iniziato a investire per la crescita.

Ultima ota: proprio in seguito al calo delle quotazioni Lam più ha raddoppiato i suoi dividendi a marzo con una cedola che raggiunge il 3% annuo.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Chris Neiger sceglie Microsoft. Il rendimento dell'1,68% non è esaltante ma la società sta crescendo molto velocemente come dimostrano i risultati fiscali del primo trimestre 2019.



Se le vendite sono in calo del 19% rispetto al trimestre di un anno fa, il reddito netto è salito alle stelle del 34% con la voce Azure, a +76% numeri molto forti per una società di grandi dimensioni in un settore molto affollato e competitivo. A questo si aggiunga il fatto che Microsoft ha aumentato il dividendo per 14 anni consecutivi.

Fonte: News Trend Online