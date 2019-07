730 precompilata, scadenza luglio senza segreti online e offline

09/07/2019 11:01

Per la 730 precompilata la stagione dichiarativa volte al termine. E' infatti quella di martedì 23 luglio del 2019 la data ultima per la presentazione online al Fisco del 730 precompilato.

Ne dà notizia FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate, nel riportare come anche quest'anno per il 730, oltre a tutti i servizi di assistenza online, il Fisco offra tutto il supporto necessario pure con assistenza sul territorio, ed in particolare con sportelli temporanei, con incontri con i cittadini, e con aperture degli uffici dell'Agenzia delle Entrate oltre gli orari standard.

730 precompilato, le iniziative sul territorio in vista della scadenza del 23 luglio

Le iniziative sul territorio, legate alla presentazione del modello di dichiarazione dei redditi 730 precompilato direttamente tramite l'applicazione web dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, spaziano dalle '730weeks' in Lombardia agli orari prolungati degli uffici del Fisco nelle Marche, in Abruzzo, in Molise ed in Umbria, e passando per la campagna informativa in Campania e nel Lazio, coinvolgendo Comuni ed ospedali, e per gli Open Day in ogni provincia della Regione Emilia-Romagna.

730 precompilata, tutte le risposte ai dubbi grazie ai funzionari delle Entrate

In questo modo i contribuenti, ed in particolare coloro che trasmetteranno online il 730 in proprio, senza per esempio avvalersi della consulenza e del supporto di un commercialista, potranno avere sul territorio risposta ai dubbi direttamente da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenza 23 luglio 2019 senza segreti anche online dal sito Info Precompilata

Ed il tutto fermo restando che, per un 730 senza segreti in vista della scadenza del 23 luglio del 2019, oltre all'assistenza offline di questi giorni c'è sempre, H24, pure quella online collegandosi al sito Internet dedicato 'Info Precompilata'.

Sul portale delle Entrate sono infatti presenti tutte le informazioni utili sulla 730 precompilata, dalle principali novità del 2019 ai vantaggi previsti per chi trasmette il modello senza modifiche, e passando per tutte le date e le scadenze utili, e per tutti i passi da seguire anche per la trasmissione al Fisco del modello Redditi.

Dallo stesso sito, inoltre, è possibile accedere alla propria precompilata effettuando l'accesso online tramite credenziali, ovverosia con SPID, via Fisconline se si è in possesso del Pin e della password dell'Agenzia delle Entrate, ma anche utilizzando il Pin dispositivo dell'Inps.