A novembre lieve riduzione dei prezzi delle case (-0,1%)

03/12/2019 14:47

A novembre nuova flessione dei prezzi delle case usate, pari allo 0,1% rispetto al mese precedente. Una correzione che fissa il prezzo del mattone in Itala a 1.710 euro al metro quadro, con un saldo negativo del 2,6% in confronto a 12 mesi fa, stando ai dati dell’ufficio studi di idealista.

Regioni

Dodici le aree regionali in calo a novembre trascinate a ribasso da Veneto (-1,8%), Umbia e Campania, entrambe in calo al ritmo dell’1,1% a novembre.



Lazio e Lombardia restano invariate, mentre tra le regioni terreno positivo è la Valle d’Aosta (3,2%) a segnare il recupero maggiore, seguita da Trentino Alto Adige (2,8%) e Basilicata (0,9%).

In virtù di quest’ultimo rialzo la Valle d’Aosta (2.543 euro/m2) diventa la regione con i prezzi più elevati d’Italia davanti a Liguria (2.461 euro/m2) e Trentino Alto Adige (2.408 euro/m2).

Le richieste più basse si riscontrano in Calabria, con 904 euro al metro quadro, seguita da Molise (935 euro/m²) e Sicilia (1.074 euro/m2).

Province

I mercati provinciali marcano un trend prevalentemente ribassista questo mese, con il 64% delle macrozone in terreno negativo.



Le oscilazioni di prezzo sono comprese tra il meno 1% e l’1% in 68 delle 106 province italiane. I cali più sensibili del periodo sono quelli registrati in provincia di Enna (-3%), seguita da Padova, Brescia e Gorizia tutte in calo del 2,5%. All’opposto, Sassari (3,9%), Vercelli (3,6%) e Aosta (3,2%) segnano la migliore performance del mese.

Bolzano (3.516 euro/m2) si conferma la provincia più cara d’Italia davanti a Savona (3.042 euro/m2) e Firenze (2.847 euro/m2).



Nella parte opposta del ranking, Biella è il fanalino di coda con 658 euro, davanti a Caltanissetta (734 euro/m2) e Isernia (810 euro/m2).

Capoluoghi

Novembre ha visto prevalere i segni meno in ben 69 su 111 capoluoghi italiani: le variazioni di maggiore entità spettano ai piccoli capoluoghi come Alessandria (-2,7%), Benevento (2,2%) e Latina (-2,1%).

Dall’altro lato del ranking i rimbalzi maggiori spettano a Cuneo (3,9%), Frosinone (3,7%) e Potenza (2,5%).

I grandi centri vedono valori in altalena, con Napoli (-2%), Torino (-1,9%) e Milano (-0,7%) in trend negativo e Firenze (0,6%), Palermo (0,4%) e Roma (0,2%) in leggero recupero, con Bologna stabile 2.991 euro al metro quadro.

Sempre per quanto riguarda i prezzi, Venezia (4.483 euro/m²), esclusa Mestre per ragioni di rilevanza statistica, guida la graduatoria dei metri quadri più cari, davanti a Firenze (3.920 euro/m²) e Bolzano (3.622 euro/m²).



Nella parte bassa della graduatoria stazionano Caltanissetta (782 euro/m²), Ragusa (833 euro/m²) e Biella (720 euro/m²).

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online