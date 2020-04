A2A al traino del Ftse Mib con i rumor. Equita: upside è del 50%

Le banche oggi hanno vissuto una seduta molto positiva, in alcuni casi euforica. Gli analisti di Bank of America puntano sui due big e non solo..... PRIMO PIANO - 06/04/2020 19:02

Ha smentito le voci secondo cui era attaccato al respiratore in ospedale, Boris Johnson, rassicurando il paese e i mercati... via Twitter..... PRIMO PIANO - 06/04/2020 19:25

In attesa di novità gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su A2A e ribadiscono la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 1,75 euro, valore che offre un potenziale di upside di quasi il 47% rispetto alle quotazioni correnti di Borsa.

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratterebbe di un'operazione strategicamente positiva per A2A, creando un operatore di dimensioni significative in Veneto e con l’obiettivo di aggregare altre realta? locali, fra le quali Ascopiave.

L’operazione prevedrebbe la nascita di una societa? in cui conferire le attivita? delle due utilities venete ed alcuni assets di A2A, che avrebbe una quota del 30-40%. La nuova societa? sarebbe la base per lo sviluppo di tutte le alleanze in Veneto, Trentino e Friuli.

A2A oggi ha fatto il pieno di acquisti anche sulla scia dei rumor riportati da Repubblica, secondo cui sarebbe stato raggiunto l’accordo fra AGSM Verona e AIM Vicenza per creare un unico operatore con il coinvolgimento di A2A e creare un polo aggregatore per le utilities locali del Nord Est.

La nuova settimana è partita a tutto gas anche per A2A che, dopo aver ceduto poco più di mezzo punto percentuale venerdì scorso, ha messo a segno un bel rally oggi, muovendosi sostanzialmente in linea con l'indice Ftse Mib.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK