Ad aprile prezzi delle case stabili

Il prezzo delle abitazioni già esistenti segna una flessione dello 0,1% ad aprile. Confermata la tendenza alla stabilizzazione dei valori in atto nonostante il Coronavirus abbia congelato il mercato delle compravendite. Il prezzo medio del mattone in Italia ora è di 1.697 euro al metro quadro, -2,2% negli ultimi 12 mesi stando all’Ufficio Studi di idealista.

Lo stato delle misure di emergenza attualmente in atto, inclusa la necessaria applicazione del distanziamento sociale, hanno influenzato il mercato immobiliare in molti modi - ha dichiarato Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista -.



Acquirenti e venditori hanno preoccupazioni per l'economia e gli effetti sulle proprie situazioni lavorative. Inoltre, molti acquirenti e venditori stanno evitando qualsiasi tipo di interazione personale e questo ridurrà i sopralluoghi appena si concluderà la fase di lockdown. Tuttavia dopo un drastico calo dell’interesse da parte degli utenti nel periodo immediatamente successivo al Dpcm del 10 marzo osserviamo che la domanda è ritornata a crescere in maniera consistente nelle ultime due settimane.



C’è molta domanda accumulata, il che ci fa ben sperare per un forte recupero del mercato che accelererà quando gli acquirenti cercheranno di soddisfare la domanda repressa che si è accumulata nel corso della primavera e si accumulerà almeno in parte questa estate.

A partire dai mesi autunnali vedremo verosimilmente un forte aumento delle operazioni contestualmente a una diminuzione dei prezzi .