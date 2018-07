Affitti, i prezzi accelerano nel secondo trimestre (3,2%)

Il Lazio rimane la regione più cara per gli affitti, con una richiesta media che ammonta a 11,5 euro/m², raggiunta da Lombardia che si attesta sullo stesso livello di prezzo, segue la Toscana con i suoi 10,3 euro/m² mensili. Gli affitti più bassi della penisola si trovano in Calabria (5 euro/m²), Molise (5,2 euro/m²) e Sicilia (5,8 euro/m²).

Secondo Vincenzo De Tommaso, dell’Ufficio Studi di idealista: Seguendo il trend della domanda, in forte ascesa negli ultimi mesi, crescono anche i prezzi. Nelle grandi città la tendenza è piuttosto lineare ed è in atto già da un po', ma adesso si estende alla città di provincia dove gli affitti sono in crescita o stabili. Milano e a Roma hanno registrato una battuta d’arresto nell’ultimo trimestre, mentre volano Napoli e altre città del centro-sud, dove cresce la tendenza a considerare l'affitto una soluzione abitativa stabile.

