Agenzia Entrate-Riscossione agosto, tregua fiscale notifica atti

In linea con quanto ormai avviene da alcuni anni, nelle due settimane centrali del mese di agosto del 2019 il Fisco andrà in vacanza, con la conseguenza che sarà bloccata la notifica di quasi 800 mila atti, per la precisione 798.611 comunicazioni, delle quali 492.885 da recapitare per Posta, e 305.726 con la posta elettronica certificata (Pec).

Tregua fiscale notifica atti dal 10 al 25 agosto del 2019

Ne dà notizia FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate, nel precisare, inoltre, che la tregua fiscale di notifica degli atti, nel periodo dal 10 al 25 agosto del 2019, fa seguito a specifici accordi con gli operatori postali, e che la sospensione, nello stesso tempo, non riguarda i servizi telematici che sono alternativi ai servizi a sportello.

Agenzia Entrate-Riscossione, i canali online restano invece sempre attivi

Anche nei giorni sopra indicati, per evitare ogni sorpresa, i contribuenti potranno infatti continuare a controllare ed a monitorare la propria posizione fiscale accedendo al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite le credenziali.

800 MILA CARTELLE ESATTORIALI IN SOSPESO

Regione Lombardia in testa per numero di atti sospesi nelle due settimane centrali di agosto

Su un totale di 798.611 atti sospesi, su base regionale, 160.462 riguardano contribuenti della Lombardia, e poi a seguire il Lazio con 89.910 e la Toscana sul gradino più basso del podio.



Nella classifica c'è ultima la Valle d'Aosta con 4.830 tra cartelle ed avvisi che restano sospesi nelle settimane centrali del corrente mese di agosto, mentre non figura la Sicilia in quanto nell'Isola l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non opera.

Servizi web Entrate per controllo cartelle, dal sito all'app Equiclick per i dispositivi mobili

Per quel che riguarda il controllo della propria posizione fiscale, in qualsiasi momento, FiscoOggi.it fa altresì presente che, oltre al sito Internet Agenzia delle entrate-Riscossione, c'è pure l’App Equiclick per smartphone e per tablet.



E questo al fine di accedere con le credenziali al servizio 'Controlla la tua situazione-Estratto conto'.

Fonte: News Trend Online