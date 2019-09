Amazon PayCode: introdotti i pagamenti in contanti

20/09/2019 16:10

Amazon ha lanciato il servizio Amazon PayCode negli Stati Uniti: si tratta di un servizio rivolto a un gran numero di utenti, che preferiscono i pagamenti in contanti.

La più grande piattaforma di E-Commerce al mondo, Amazon ha deciso di offrire ai suoi clienti un nuovo metodo di pagamento.

Secondo un comunicato stampa ufficiale, Amazon PayCode sarà disponibile per i residenti negli Stati Uniti, che potranno pagare gli ordini conclusi su Amazon.com, in una delle molte filiali nazionali della Western Union.

La partnership tra Amazon e Western Union è stata già avviata in Tailandia, Colombia, Indonesia, Cile, Hong Kong, Kenya, Malesia, Filippine, Perù e Taiwan.

Poco dopo il suo lancio, 8 stati tra cui Tanzania, Uruguay, Palau, Mauritius, Barbados, Stati Federati di Micronesia, Costa Rica e Kazakistan, hanno iniziato ad apprezzare Amazon PayCode.

Amazon PayCode: Come funziona?

Prima di concludere l’ordine, Amazon offre un'opzione PayCode: una volta selezionata, all'acquirente viene quindi fornito un codice QR che può portare a qualsiasi filiale della Western Union, scansionare il codice ed effettuare i pagamenti.

Per i clienti degli Stati Uniti, Amazon è solo uno degli strumenti più efficaci ed efficienti disponibili.

Amazon afferma inoltre che l'implementazione di Amazon PayCode dovrebbe essere molto semplice: si stima che circa l'80% di tutti i residenti negli Stati Uniti si trovano nel raggio di 5 miglia da una delle 15.000 filiali Western Union.

Amazon accontenta i clienti che vogliono pagare in contanti

Secondo il Direttore dei pagamenti di Amazon, Ben Volk, il servizio è stato creato per soddisfare gli utenti che preferiscono pagare ancora i contanti.

Volk ha sottolineato:

I clienti amano la comodità di pagare in contanti.



Insieme a Western Union, saremo in grado di offrire un’altra modalità di pagamento, consentendogli di pagare i loro acquisti online.



Inoltre, Amazon ha affermato che il servizio sarà disponibile anche per i clienti che non dispongono di uno smartphone con il quale poter visualizzare il codice QR nella posizione di Western Union.

Questi clienti hanno la possibilità di annotare il numero di riferimento o di riceverlo al proprio cellulare tramite SMS.

Le filiali Western Union richiedono un documento di identità valido con foto di tutti i clienti, prima di effettuare qualsiasi pagamento.

Inoltre, Amazon consente ai suoi clienti di utilizzare il servizio Amazon Cash.

Con questi servizi Amazon mira a raggiungere un ampio bacino di clientela in tutto il mondo, che per un motivo o per l'altro non hanno accesso agli istituti finanziari.

Stiamo abbracciando la complessità di un mondo in cui i pagamenti in contanti e digitali probabilmente coesisteranno nel futuro.



Stiamo fornendo soluzioni semplici per i clienti che desiderano accedere alla comodità dello shopping online, sottolinea il Presidente di Western Money Transfer Khalid Fellahi. Stiamo fornendo soluzioni semplici per i clienti che desiderano accedere alla comodità dello shopping online.

Qualche settimana fa, la società di analisi dei dati, Cindicator, ha rivelato che Amazon potrebbe lanciare una sua criptovaluta rivale di Libra di Facebook.

Ma, ad oggi, Amazon sembra non essere intenzionata a fondare un proprio asset digitale.

Il prezzo del titolo azionario Amazon è aumentato dell'1,18% nell'ultimo mese e si prevede che

diminuirà l'utile per azione, fino a $ 4,42.



Al momento, AMZN oscilla tra $ 1,823 e $ 1,82711.

Fonte: News Trend Online