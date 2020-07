Assegni familiari ANF e maternità: 1.886,82 euro requisiti INPS

16/07/2020 14:09

Prima di parlare degli assegni familiari o assegno al nucleo familiare ANF, iniziamo nel collocare la famiglia nel posto in cui merita ‘il perno della società’.

Dopo circa 40 anni dal Rapporto sulla popolazione reso noto nel 1980, nulla è mutato. La relazione pose in rilievo i rischi che vive l’attuale società. Parliamo del problema della ridotta denatalità, dell’irrilevante considerazione sociale della famiglia e delle coppie che non riescono a formare una famiglia. Segnali trascurati dalla politica italiana allora come ora e, aggravati dalla presenza della pandemia da Covid-19.



Il tutto che naviga in una piena indifferenza. Appare rilevante come la politica lasciando cadere le famiglie riducendole ai soli supporti del welfare comunali, come ad esempio l’assegno per il nucleo familiare e l’assegno di maternità, non conciliando famiglia e lavoro, lascia scivolare nel baratro l’intera economia del nostro Bel Paese.

Si dovrebbe attivare quella politica sociale riformando il welfare familiare, per garantire respiro sociale e il benessere delle famiglie. Avviando interventi si strutturali, ma alla base con decisioni più che coraggiose.



Non solo per fermare quella frantumazione della famiglia, ma per risollevare quelle incertezze pesantissime che gravano sul futuro del nostro Bel Paese. Ti starai chiedendo: quali aiuti ricevono le famiglie con 3 figli prive di patrimoni e con redditi ristrettissimi? Assegni familiari ben diversi dall’assegno al nucleo familiare ANF e, soprattutto, quando viene erogato l’assegno di maternità? Vediamo insieme come accedere alle domande e qual è la differenza tra i diversi sostegni per la famiglia.

Assegni familiari 2020: requisiti, domanda e importo

Chiariamo che gli assegni familiari comunali non possono essere richiesti da tutte le famiglie o pensionati.



Si tratta, di un sostegno a carattere nazionale, ossia previsto su tutto il territorio italiano. Diretto a sostenere le famiglie numerose con un reddito limitato, distribuito dall’INPS, ma concesse dal Comune di residenza. A beneficiare dell’assegno sono le famiglie con tre figli minorenni, prive di patrimoni (o limitato) e con un reddito ridotto.

In sostanza, l’accesso al sostegno è disciplinato dalla presenza di specifici requisiti.

Quale è la prima differenza tra gli assegni familiari comunali e gli assegni al nucleo familiare ANF? Per beneficiare degli assegni familiari comunali si devono rispettare degli specifici parametri, tra cui la soglia ISEE e le caratteristiche del nucleo familiare.



Mentre, per gli assegni al nucleo familiare ANF è richiesta la posizione del lavoratore.

Acquisito il diritto al beneficio, ossia accetta la domanda degli assegni familiari restano in vigore dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, salvo modifiche reddituali o cambiamento di età dei figli minori.

Chi può richiedere gli assegni familiari 2020?

Come abbiamo indicato innanzi, si tratta, di una tipologia di aiuti versati dall’INPS, ma concessi in forma esclusiva dal Comune di appartenenza.



Per accedere agli assegni familiari è necessario presentare una apposita istanza al Comune. Il beneficiario per acquisire il diritto dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, deve rientrare in specifici requisiti, tra cui:

per fruire dell’assegno il nucleo familiare deve essere formato da almeno uno dei genitori e 3 figli minorenni, ossia meno di 18 anni;

il nucleo familiare deve risiedere nel Comune della presentazione della domanda;

l’istanza può essere presentata dai nuclei familiari formati da cittadini italiani, comunitari, oppure, cittadini di paesi terzi;

La parte fondamentale del requisito del nucleo familiare è la presenza dei 3 figli minorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, ossia registrati tutti alla stessa famiglia anagrafica.

I cittadini stranieri rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria possono richiedere l’assegno familiare? Si, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 del Decreto legislativo n.



251/07 viene riconosciuto il diritto all’assistenza sociale e sanitaria, così come indicato nella circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2010.



Quali sono i requisiti reddituali che consento l’accesso agli assegni familiari?

Il richiedente oltre ai requisiti familiari per poter beneficiare della prestazione economica dovrà rientrare in parametri reddituali e patrimoniali. Nello specifico, si prendono in considerazione i valori dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Per quanto riguarda l’assegno riferito all’anno 2020 si fa riferimento alla soglia di 8.788,99 euro.



Ciò significa che il richiedente dovrà allegare alla domanda l’attestazione ISEE il cui valore sia pari o inferiore all’importo innanzi indicato.

Cosa succede se l’ISEE supera i valori dell’assegno? Per non perdere il diritto all’assegno il valore di riferimento dell’indicatore della situazione economica equivalente non deve superare la soglia degli 8.788,99 euro.

Inoltre, il richiedente dovrà presentare un ISEE in corso di validità e il nucleo familiare deve essere composto da almeno 3 figli non maggiorenni.

Si precisa che l’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT.

Nel caso di un padre separato con 2 figli minori che vivono con l’ex moglie e, ha avuto un figlio minore frutto di una seconda unione, il padre può richiedere gli assegni familiari per i 3 figli minori? La situazione non è semplice, la normativa prevede il riconoscimento del diritto agli assegni familiari con 3 figli minori, se risultano nel medesimo stato di famiglia.



Nel caso in esame viene a mancare uno dei requisiti fondamentali per presentare la domanda, ossia la famiglia anagrafica, in quanto, un figlio minore convive con il padre, gli altri due figli minorenni convivono con l’ex moglie. Il riconoscimento dell’assegno familiare prevede come requisito familiare che i 3 figli minorenni siano registrati alla stessa famiglia anagrafica sui cui il richiedente esercita la potestà genitoriale.

Assegno per il nucleo familiare: 1.886,82 euro annui

L’importo relativo agli assegni familiari che riceveranno i beneficiari corrisponde a 1.886,82 euro annui, ossia pari a 145,14 euro mensili pagati per 13 mensilità. L’INPS eroga l’assegno con cadenza semestrale posticipata.



Di conseguenza le date per i pagamenti sono il 15 luglio e il 15 gennaio. I dati riferiti al mandato di pagamento dovranno pervenire all’intestatario almeno 45 giorni prima delle scadenze.

Come si legge dal sito INPS, il diritto a percepire l’assegno familiare inizia a decorre dal 1° gennaio riferito all’anno in cui si convalidano i vincoli innanzi descritti.



Eccezion fatta per il requisito riferito ai 3 figli minorenni, se viene confermato dopo. In questo caso, il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito risulti pienamente soddisfatto.

Quando si perde il diritto agli assegni familiari? Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui sono presenti delle variazioni ISEE e, quindi, si perde il requisito nel ricevere l’assegno.



Oppure, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene modificato il requisito del nucleo familiare, ossia quando nella composizione del nucleo non sono presenti più 3 figli di minore età.

Qual è la differenza di reddito, calcolo e importo degli assegni familiari e assegni al nucleo familiare ANF?

Come anticipato in un precedente articolo: 'Assegni nucleo familiare ANF: importi e requisiti INPS 2020'. Gli assegni ANF seguono una procedura diversa, in quanto, vengono erogati dall'INPS a fronte d'istanza presentata dai lavoratori dipendenti, operai,