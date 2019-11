Atlantia corre sul Ftse Mib con dati traffico e news su Alitalia

01/11/2019 13:02

Anche l'ultima seduta della settimana viene vissuta tutta in salita da Atlantia che oggi guadagna terreno per la sesta giornata di fila, mettendo a segno la seconda migliore performance tra le blue chips.

Atlantia in bella mostra tra le blue chips

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri quasi un punto percentuale, oggi mostra ancora più forza, salendo del 2,71% a 22,74 euro, sui massimi intraday, con quasi 700mila azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,9 milioni di pezzi.

Atlantia guadagna terreno sulla scia delle indicazioni preliminari diffuse ieri relativamente all'andamento del traffico sulla rette delle concessionaria autostradali del gruppo.

Atlantia: dati sul traffico dei primi 9 mesi del 2019.



La view di Equita

Nei primi nove mesi dell'anno si è avuta una crescita dello 0,5% in Italia, del 4,7% in Spagna, del 4,1% in Cile e del 4,2% in Brasile, mentre in Francia si è registrato un frazionale calo dello 0,2%.

Sulla base di questi dati preliminari gli analisti di Equita SIM stimano che nel terzo trimestre il traffico in Italia sia stato in calo dello 0,3%, mentre in Spagna e in Francia rispettivamente dell'1,5% e dell'1,2%.

Gli esperti parlano di un trend in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti in Europa, quando la Spagna aveva beneficiato dell'effetto tariffe ridotte per gli heavy vehicles, mentre in Italia già il secondo trimestre erano intorno allo zero.

Quanto al traffico di ADR, Equita SIM stima che nel terzo trimestre sia stato in rialzo dell'1,1%, in linea con i tre mesi precedenti, mentre rimane sostenuto il traffico per l'Aeroporto di Nizza, con un incremento del 4%.

I dati dell'America Latina sono cumulati per Atlantia e Abertis ed evidenziano un'ulteriore accelerazione del traffico in Cile, stimato in crescita del 5,5% nel terzo trimestre, con una frenata in Brasile a +2,4%.

Confermata intanto la view positiva sul titolo che per Equita SIM resta da acquistare, con un prezzo obiettivo a 25,8 euro.

Atlantia: da Lufthansa una proposta in due tempi per Alitalia

A sostenere intanto gli acquisti su Atlantia sono le ultime notizie sul futuro di Alitalia, dopo che Lufthansa si è detta pronta a scendere in campo, con una proposta da realizzare in due tempi.

La compagnia tedesca punta prima ad un accordo commerciale e poi ad un investimento eventuale dal 2021.





Questo è quanto viene indicato dal Sole 24 Ore, mentre Repubblica scrive che Lufthansa potrebbe mettere sul piatto una somma compresa tra 150 e 180 milioni di euro.

L'ingresso nella Nuova Alitalia potrebbe avvenire con una quota tra il 15% e il 18%, mentre Atlantia e Ferrovie dello Stato avrebbero ciascuna una partecipazione di circa il 35% e il Ministero dell'Economia del 15%.

Decisiva sarà la giornata del 7 novembre, quando si riunirà il Cda di Lufthansa per l'approvazione dei dati del terzo trimestre e in tale occasione il gruppo potrebbe svelare le sue carte, mettendo nero su bianco la somma disposta a sborsare per il salvataggio di Alitalia.

I tempi sono molto stretti visto che la deadline è fissata al 21 novembre ed entro quella data si saprà se Lufthansa sarà riuscita a scalzare Delta, pronta a mettere sul piatto 125 milioni di euro.

Fonte: News Trend Online