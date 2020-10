Atlantia crolla ancora. Offerta CDP inadeguata: che succede ora?

Scuole chiuse in Campania ma non solo. Quali regioni stanno programmando la chiusura delle scuole e con quali conseguenze per i genitori?.... PRIMO PIANO - 21/10/2020 17:33

Gli analisti fanno notare che la finalizzazione del deal con Casa Depositi e Prestiti non è semplice perchè un aumento dell'offerta potrebbe scontentare la politica, in particolare il Movimento 5 Stelle.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’accordo con il braccio finanziario dello Stato eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding ed assicurerebbe flessibilita? finanziaria ad Atlantia per asset rotation o per supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato.

La proposta vincolante pero? non potrebbe essere presentata perche? il PEF non e? stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e vi sarebbero le osservazioni da parte dell’Autorita? dei Trasporti sugli incrementi tariffari inseriti.

Non ci sarebbero i tempi tecnici per annullare l’assemblea del 30 ottobre, come richiesto da CDP, che potrebbe essere rinviata dopo la due diligence se CDP presentera? una nuova offerta.

Atlantia ha ritenuto la suddetta offerta non adeguata per i termini economici e le relative condizioni ed ha invitato CDP a presentare un'offerta vincolante entro il 27 ottobre.

Atlantia resta nel mirino degli investitori dopo che la società ha esaminato la lettera di offerta preliminare ricevuta da Cassa Depositi e Prestiti per la quota in ASPI.

