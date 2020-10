Atlantia in orbita sul Ftse Mib. Ultimi aggiornamenti su ASPI

14/10/2020 21:04

Seduta decisamente spumeggiante per Atlantia che, dopo ave terminato gli scambi ieri sulla parità, ha messo a segno un poderoso rally oggi.

Atlantia svetta sul Ftse Mib con un rally quasi due cifre

Il titolo, che ha conquistato la prima posizione nel paniere del Ftse Mib, ha terminato gli scambi a 14,48 euro, con un rialzo del 9,16% e volumi di scambio molto elevati.

A fine giornata sono transitate sul mercato quasi 4,6 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni di pezzi.

Atlantia: negoziazione in esclusica con CPP per cessione quota ASPI

Atlantia ha spiccato il volo dopo che la società ha annunciato un periodo di esclusiva a Cassa Depositi e Prestiti fino al 19 ottobre, per presentare un’offerta per l’88% di ASPI.

L’accordo sarebbe vicino secondo Il Sole 24 Ore, anche se ci sarebbe molta prudenza visto quanto gia? successo in passato.

Secondo Milano Finanza sarebbe stato il Ministero dell’Economia a spingere Cassa Depositi e Prestiti a riavviare le trattative per evitare l’ipotesi di una complicata revoca.

Repubblica invece scrive che ci sarebbero anche Blackstone e Macquaire in supporto di CDP, aggiungendo che le trattative sarebbero molto serrate e rimarrebbero delle resistenze da parte del mondo politico.

Cassa Depositi e Prestiti ha sempre chiesto una manleva per i potenziali danni del crollo del Ponte Morandi, che potrebbero essere scontati nel prezzo.

Il Messaggero indica in 8-10 miliardi di euro un potenziale range dell’offerta.



Un nuovo CDA e? convocato per il 19 ottobre, che potrebbe definire la cessione di ASPI a CDP ed in questo caso annullare/rinviare l’assemblea del 30 ottobre che doveva approvare il processo di dual track.

Atlantia: un accordo con CDP avrebbe tanti vantaggi. Ecco quali

Secondo gli analisti di Equita SIM un accordo con CDP per la cessione dell’intera quota di ASPI eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding, accelererebbe il ritorno ad un rating investment grade del gruppo ed assicurerebbe una flessibilita? finanziaria ad Atlantia per asset rotation o per supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato.

Gli analisti non si attenderebbero il ritorno ad una dividend policy prima del 2022, anche per via dell'incertezza sul traffico di ADR e del leverage di Abertis.

Sulla valorizzazione di ASPI incideranno le modifiche del contratto ed il pricing delle eventuali garanzie.



Gli analisti di Equita SIM nella loro somma delle parti applicano uno sconto regolatorio del 25%.

Assumendo un valore per il 100% di ASPI di 8-10 miliardi di euro, come riportato dal Messaggero, la valorizzazione sarebbe 17-19 euro per azione, a cui il mercato potrebbe continuare ad applicare uno sconto holding.

Non cambia intanto la strategia su Atlantia che resta improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 15 euro.

Atlantia sotto la lente di Banca Akros

Bullish invece il giudizio di Banca Akros che oggi ha rinnovato l'invito ad accumulare Atlantia in portafoglio, con un target price a 17 euro,

Gli esperti evidenziano che la vendita dell'intera quota metterebbe fine all'incertezza su ASPI.

A detta di Banca Akros c'è ancora scarsa visibilità sulle trattative, ma è ragionevole attendersi il raggiungimento di un accordo nel breve termine.

Fonte: News Trend Online