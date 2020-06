Autovelox contestazione multe: ultime novità Cassazione

24/06/2020 13:07

Gli autovelox si trovano da svariati anni nel mirino di ferree contestazioni, in alcuni casi, per i cittadini i dispositivi sono diventati un vero incubo.

Tantissimi sono i ricorsi sulle multe comminate attraverso gli strumenti per misurare la velocità dei veicoli. In non poche occasioni la Corte Suprema di Cassazione è dovuta intervenire per creare un ordine sull’interpretativo sull’applicazione del Codice della Strada.



Chiarimenti diretti sia agli automobilisti poco ligi nel rispettare i limiti di velocità, sia per l’interpretazione delle multe che fioccano dai comandi di polizia, nonché delle innumerevoli sentenze emesse dai giudici di pace in materia di sanzioni autovelox.

Benché, le ultime sentenze della Corte Suprema di Cassazione sono mirate, si tratta, comunque di una materia abbastanza lacunosa.



Per questo motivo, cercheremo di distinguere in modo chiaro alcuni degli elementi che caratterizzano le multe autovelox, su cui il cittadino potrà confrontarsi per un eventuale ricorso.

Autovelox: quando la multa non è valida?

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 115, comma 1 del codice di procedura civile, la multa è nulla quando risulti provato, oppure, quando il giudice applica il principio di non contestazione, in quanto, come ricorda laleggepertutti.it, il tratto di strada oggetto della contestazione rientra in area urbana dove si è eseguito una misurazione a distanza così come disposto dall’articolo 4 della Legge n.



168 del 2020 e, risulti carente delle caratteristiche disposte dalla normativa per le strade urbane di scorrimento normale. In questo caso, il giudice dispone l’abrogazione dell’atto amministrativo, disapplicando le disposizioni emanate dal prefetto e, provvede a invalidare le ordinanze ingiunzione sui cui sono stati rigettati i ricorsi fondati su tali irregolarità.

Non è applicabile nell’ordinamento un “favor” per errori procedurali multe autovelox

La Corte di Cassazione sez.



II, n. 8114 dell’08/04/2011, ha spiegato che il verbale di contestazione, ossia la multa per violazione del codice della strada può contenere dei giustificati motivi, per cui una multa viene riconosciuta illegittima sia per vizi formali che sostanziali. Nella specie, appare chiara la decisione della Corte intervenuta sulle disposizioni del tribunale in merito a una sentenza emessa per un processo sanzionatorio del codice della strada, conclusosi con spese compensate.



la Corte di Cassazione non ha riconosciuto i motivi di vizio del verbale, in quanto, non è applicabile nell’ordinamento un “favor” dovuto agli sbagli procedurali. Precisando che, se l’amministrazione pubblica viene riconosciuta disattenta nell'adempimento dei propri doveri, va condannata al pagamento delle spese processuali, escluso la presenza di motivi fondati non riconducibili al semplice valore della controversia.

Pagamento in misura ridotta delle multe autovelox e la mancata impugnazione

Spesso capita che l’automobilista paga la misura ridotta della violazione al codice della strada, ossia la multa precludendosi ogni possibilità di contestazione.



A fare chiarezza, in materia di pagamento e non recuperabilità dell’impugnabilità del ricorso il T.A.R. Abruzzo sez.

I, sentenza n. 860 del 03/12/2014.

Secondo la Corte, questa formula di pagamento è una forma di rinuncia implicita all’impugnazione del verbale. In sostanza, se da un lato consente all’automobilista di versare una sanzione ridotta, quindi, un risparmio sull’importo della violazione.



Nello stesso tempo, interrompe ogni possibilità di contestazione. Con il pagamento si estingue la formula della controversia, ciò significa che l’atto non può essere impugnato, in quanto, la forma di pagamento rappresenta un’incompatibilità con un’eventuale contestazione sia in materia amministrativa che giudiziale, anche in presenza di una reale forma d'ingiustizia dell’applicazione del Codice della Strada.

Con il pagamento della misura ridotta della multa, si ufficializza l’estinzione della controversia.



In nessun caso viene ammesso il recupero della violazione, in quanto, risulta per legge inviolabile.

Guida con uso del cellulare senza auricolare, la multa è contestabile? Sull’uso del cellulare senza l’auricolare durante le ore di guida, si è espressa la Cassazione civile sez.

II, sentenza n. 4219 del 21/02/2011, dichiarando legittima la violazione del codice della strada rilevata dai vigili urbani, anche in presenza di una multa emessa durante le fasi di circolazione. Nello specifico, nel momento in cui gli agenti della polizia municipale si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli.

Quando è ammessa la contestazione immediata delle multe autovelox?

La Corte Suprema di Cassazione nella sentenza non ha fatto altro che riconfermare le disposizioni presenti nell’articolo 4, decreto legge n.



121 del 2002, convertito nella L. 168/2002 in materia di ubicazione di autovelox per le strade (extraurbane e di scorrimento) dove è stato regolarmente istallato il misuratore che individua la velocità, ossia gli autovelox. Non vige, infatti, l’obbligo del bloccare l’automobilista nell’atto della violazione e, né tantomeno è previsto che includa il senso di marcia, dove l’autovelox viene ubicato.

Essendo uno strumento diretto alla determinazione del rilevamento a distanza del limite di velocità e sorpasso, ossia dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico indirizzato al fine del riconoscimento delle violazioni delle norme disposte dagli articoli 142 e 148 del Codice della Strada.

Dalle direttive di cui all’articolo 4, ne consegue che, restano in vigore le norme sul dispositivo autovelox anche per le strade diverse, ma con il vincolo della contestazione immediata, fatto salvo le eccezioni di cui all’articolo 201 del codice della strada.

Cosa dice la Corte su multe rilevate da autovelox posizionato sul lato opposto della carreggiata? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.



23726 del 1/10/2018, ha chiarito che nel caso in cui l’accertata violazione del limite di velocità viene individuata attraverso un autovelox posto sul lato di fronte alla carreggiata, in contrasto con le norme previste dal decreto prefettizio. Il verbale di contestazione, ossia la multa ai sensi dell’articolo 142 del Codice della Strada viene considerata affetta da illegittimità derivata.

Quanto è importante la taratura degli autovelox?

Anche l’autovelox viene sottoposto al collaudo (primo collaudo) e, successivamente segue una taratura annuale per i dispositivi fissi e mobili. Tali procedure vengono documentate attraverso certificati certi, che ne attestato non solo il corretto andamento del dispositivo, ma rilevano anche l’effettiva verifica periodica effettuata regolarmente.



Secondo la Cassazione, tale ultimo adempimento deve essere riportato a cura dell’agente di polizia nella descrizione del verbale di contestazione della violazione. In sostanza, la multa oltre alla violazione deve contenere l’indicazione dell’ultima taratura corrispondente al dispositivo.

In ogni caso tale attestato non può avere una data antecedente di oltre un anno.

Nello specifico, la Cassazione con l’ordinanza n. 11776/2020, ha chiarito che se la multa sulla parte riguardate lo stato di conformità dell’autovelox viene indicata la dicitura “debitamente omologata e revisionata”, non rispecchia le disposizioni normative.



Ne consegue che, quindi, l’automobilista può contestare il verbale imponendo la richiesta di un cert Fonte: News Trend Online