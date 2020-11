Azionariato Buy-Sell

15/11/2020 16:07

Le news arrivate da Pfizer, per quanto riguarda il vaccino anti-Covid19, e la vittoria "azzoppata" di Biden alle Presidenziali USA, che aprono le porte ad uno "status quo all'interno del Congresso statunitense, hanno ulteriormente migliorato il quadro grafico dei principali mercati azionari che hanno chiuso la 2^ settimana di Novembre all'insegna degli acquisti, proseguendo quel recupero che si era già messo in moto nella settimana precedente, spingendo Wall Street a segnare nuovi massimi di sempre.

Tutto ciò ha messo momentaneamente in un angolo la risalita della Pandemia che si sta avendo in molti Stati e che sta portando i Governi ad attuare nuovi lockdown il cui impatto sull'economia globale potrebbe essere superiore a quello preventivato alcune settimana fa;

ecco quindi che nella nuova ottava gli investitori torneranno a guardare alla famosa "curva dei contagi" che in caso di ulterore risalita potrebbe portare il mercato a fare i conti con eventuali prese di beneficio che, per essere sinceri, sarebbero utili per scaricare alcuni indicatori che nel brevissimo sono oramai in aree di eccesso

In questo contesto di risk-on le vendite si sono abbattute sul Gold i cui prezzi sono arrivati a testare i forti supporti posti in area 1850-1860$ l'oncia;

nel breve importante sarà la tenuta di questi livelli per evitare una prosecuzione delle vendite che potrebbe spingere il "bene rifugio" verso i prossimi sostegni posti sui 1800 e a seguire 1750 $ l'oncia

Le attese a Piazza Affari

Il nostro indice principale chiude l'ottava in rally di oltre il 6% con le quotazioni che si sono portate a ridosso dei 21 mila punti vicini ai massimi di Lugliio situati in area 21130;

nel breve credo che questa soglia di prezzo possa rappresentare un top di periodo anche per il nostro mercato e che potrebbe dare il via ad una fase correttiva con primi target situati sui 20450 punti (ex top del 12 Agosto) e a seguire 20 mila punti, senza per questo mutare la view rialzista presente sul FTSE Mib, e che rappresenterebbe un'ottima area da dove poter ripartire al rialzo.

