Azioni e Bond: quale impatto avrà la nuova strategia della Fed?

31/08/2020 22:45

Uno degli appuntamenti chiave della scorsa settimana è stato quello del 27 agosto, quando si è svolto a Jackson Hole in Wyoming, il tradizionale simposio di due giorni, in cui davanti ad accademici, economisti e politici, il governatore della FED descrive l’andamento e le prospettive della politica economica statunitense.

Fed: rilevante cambiamento di approccio

Come evidenziato dagli analisti di Marzotto Investment House, il 2020 verrà ricordato a lungo, perché ha segnato un significativo cambiamento di approccio della FED, che il presidente Powell ha descritto dettagliatamente.

La reazione del mercato è stata tutto sommato moderata, probabilmente perché è già in atto una profonda divergenza tra dati macroeconomici e performances finanziarie degli asset.

Nondimeno, il nuovo corso della FED secondo gli esperti di Marzotto è molto importante e promette di dare ulteriore sostegno alle principali classi di investimento nei prossimi anni.

Inflazione USA: il 2% di target non sarà più tassativo

Il 2% di target delle principali Banche centrali, FED e BCE incluse, è un argomento che discusso e criticato sovente in passato da Marzotto Investment House.

E' infatti innegabile che il contesto economico sia cambiato, soprattutto grazie ad internet (e-commerce) e alla innovazione tecnologica che di fatto sono potenti deflattori.

Di conseguenza, mantenere ancora regole molto stringenti per l’inflazione, è forse un retaggio di sistemi economici diversi da quello attuale.

A Jackson Hole, Powell ha annunciato che la FED ha formalmente scelto una politica sull’inflazione che non ha più il limite del 2%, ma un “average inflation targeting”.

Da ora in poi la FED potrebbe perciò permettere per brevi periodi il superamento del 2%.

La sintesi della nuova politica è che come in passato i mercati hanno convissuto con un’inflazione molto contenuta, potrebbero in futuro essere in grado di convivere con momentanee fiammate al rialzo dei prezzi, a fronte di un atteggiamento meno dogmatico da parte della FED.

Come si traduce in termini pratici la nuova politica? Quali potrebbero essere gli effetti sul mercato per le principali classi di investimento?

E’ indubbio che la nuova politica si traduce in una Fed più “flessibile”.



Senza dogmi, la FED può lasciare i tassi inalterati a fonte di una disoccupazione molto bassa e a prezzi momentaneamente al rialzo.

Per essere ancora più espliciti, la stretta sui tassi di interesse che ha attuato tra il 2018 e il 2019, con la “nuova” politica sarebbe probabilmente stata più soft (anche perché c’erano pareri molto discordanti tra i governatori delle sedi regionali della FED), con un impatto “meno traumatico” su azioni e obbligazioni (ad esempio il crollo di fine 2018 sui listini azionari).

Fed: possibile impatto sulle principali classi di investimento

Sulla notizia, la reazione del mercato ha momentamente penalizzato le obbligazioni lunghe e alcune commodities.

Il ragionamento è stato del tipo: “se la FED non combatte dall’inizio l’inflazione, lo dovrà comunque fare in un secondo momento”.

In realtà ragionando più a freddo, la probabilità che l’inflazione possa sfuggire di mano e sia da rincorrere è davvero molto bassa, per cui il mercato ha molto velocemente aggiustato il posizionamento post-notizia.

In generale il nuovo approccio della Fed, agli analisti di Marzotto Investment House sembra neutrale/bullish per la maggiore parte delle classi di investimento.

• Obbligazioni: sulla parte breve della curva (fino a 3 anni) l’impatto sembra neutro.



Sui segmenti intermedi (5-7 anni) e oltre i 10 anni leggermente più bearish, ma tranne che di fronte ad una fiammata dei prezzi alla produzione o al consumo, diremmo che l’impatto è abbastanza marginale.

Positivo invece l’impatto sui Corporate Bonds.

• Azioni: l’impatto è positivo, perché si traduce in una FED comunque accomodante.

In generale alle azioni (soprattutto il Value) un minimo di inflazione non dispiace, per cui gli analisti non escludono he una rilettura più attenta da parte degli investitori istituzionali generi un minmo di shift dal tech al Value e alle Small Caps.

• Alcune commodities, oro e argento in particolare, potrebbero esserne impattate positivamente.





I metalli preziosi soffrono teoricamente quando l’inflazione sale perché non avendo rendimento, diventano meno appetibili quando le obbligazioni rendono di più.

Se contrario se la FED diventa meno reattiva e meno rigida sulla politica monetaria, l’appetibilità di questa forma alternativa di moneta rimane elevata.

• Dollaro: se la FED è meno incline ad alzare i tassi di interesse a fronte di qualche dato macro che evidenza un po' di inflazione, allora è difficile che ritorni il differenziale di rendimento che ha favorito il dollaro contro la maggiore parte delle valute negli ultimi anni.

Attualmente in molti casi c’è ancora carry positivo a favore di dollaro che giustifica la sua forza.





In casi come con l’euro, soprattutto se i fondamentali dovessero finalmente migliorare, Marzotto Investment House non ritiene che il trend del dollaro possa continuare al rialzo.

Fed: rilevante il cambio di strategia. Cosa aspettarsi?

Concludendo, la FED che “abbandona” il target di inflazione del 2%, fino adesso scritto nella pietra, è un evento rilevante secondo gli analisti.

Nel breve in termini pratici non cambierà nulla, perché la liquidità nel sistema è elevata.

Tuttavia, qualora ad un certo punto dovesse verificarsi qualche fiammata momentanea sui prezzi alla produzione o al consumo (ad esempio perché il petrolio dovesse tornare verso i $60/70), la risposta della FED potrebbe essere più pragmatica che in passato.

I detentori di asset, rischiosi e non, potrebbero sentirsi più tranquilli e meno convinti di vendere per tornare in liquidità.



Insomma, se possibile, con il nuovo corso la “FED PUT” si è addirittura rinforzata.

Fonte: News Trend Online