Azioni: ecco un settore appetibile da scegliere secondo Marzotto

PRIMO PIANO - 29/04/2020 18:53

Nell'ambito della loro analisi, gli esperti prendono in esame alcuni dei più grandi gruppi farmaceutici mondiali per capitalizzazione quali. Eli Lilly, Bristol-Myers, Novo Nordisk, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-Aventis, Merck, Novartis, Abbive, Glaxosmithkline, Pfizer e Roche.

La spesa farmaceutica almeno nei prossimi mesi prenderà parzialmente il posto di altre spese discrezionali che, anche per ragioni legate al lockdown, passano al momento in secondo piano.

Gli analisti di Marzo Investment House focalizzano la loro attenzione sui grandi pharma che tradizionali caratteri di difensività e questi ne fanno uno dei candidati ideali per costruire un portafoglio azionario in tempi incerti e complessi come quello attuale.

Di conseguenza, il comparto si può dividere in quattro industrie distinte: farmaceutico, biotecnologia, medical equipment e specialty e services come laboratori e produttori di reagenti.

