Banca MPS crolla: nuovi rumor su Tesoro. Unicredit unica chance?

14/10/2020 12:07

A Piazza Affari resta sotto i riflettori Banca Monte Paschi che ormai da diverse sedute è tornato a calamitare l'attenzione degli investitori.

Banca MPS: pioggia di sell dopo il rally della vigilia

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un rally dell'8,06%, oggi ha provato nelle battute iniziali a spingersi ancora in avanti, ma dopo aver segnato un massimo intraday a 1,318 euro è tornato indietro.

Banca Monte Paschi infatti non solo ha azzerato il vantaggio iniziale, ma ha invertito bruscamente la rotta, tanto che negli ultimi minuti passa di mano a 1,232 euro, sui minimi intraday, con un affondo del 5,23%.

Molto alti i volumi di scambi, visto che fino ad ora sono transitate oltre 4,1 milioni di azioni, già oltre la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,9 milioni.

Banca MPS: si specula su presidenza Unicredit.



Occhio a Padoan

Il titolo ieri è schizzato in alto sulla scia dei rumor, che hanno trovato conferma alcune ore dopo, relativi all'indicazione di Pier Carlo Padoan come candidato alla presidenza di Unicredit.

Di fatto l'ex ministro è stato cooptato dal Cda della banca guidata da Mustier e la stampa segnala così che sono in aumento le possibilità di un'acquisizione di Banca Monte Paschi da parte di Unicredit.

Banca MPS: ipotesi proroga 2 anni per uscita Tesoro

Intanto quest'oggi spuntano nuovi rumor, riportati in particolare da Milano Finanza, secondo cui si profila l'ipotesi di una proroga di due anni per l'uscita del Tesoro dal capitale dell'istituto senese.

Il quotidiano riferisce che i tecnici del Tesoro, in stretto contatto con quelli di Banca Monte Paschi e con l'advisor Mediobanca, sono impegnati ancora nella ricerca di un acquirente, ma al contempo sembra farsi strada la possibilità di rimandare la privatizzazione.

Milano Finanza riporta che il Governo potrebbe chiedere altri due anni di tempo alla Commissione Europea rispetto alla scadenza di fine 2021, fissata ai tempi del salvataggio di Banca Monte Paschi.

La scelta della proroga sarebbe legata non solo dalle condizioni avverse di mercato, ma anche dalla forte plusvalenza che oggi grava sulla quota dl Tesoro, primo azionista della banca toscana con il 68,2% del capitale.

Banca MPS: solo Unicredit potrebbe salvarla?

Non è facile fare ipotesi su quello che sarà l'esito del confronto che in ogni caso non si preannuncia semplice, malgrado l'atteggiamento più morbido mostrato da Bruxelles negli ultimi mesi.

Anche per questo motivo non stupisce che il Tesoro abbia deciso di continuare a percorrere la strada del deal di mercato, per quanto i risultati ottenuti fino ad ora siano stati piuttosto insoddisfacenti.

Da una parte infatti Banco BPM non pare interessato al dossier e dall'altra Credit Agricole si sarebbe seduta al tavolo solo per cortesia istituzionale.

L'idea è che l'unico gruppo ad avere le carte in regola per un'operazione su Banca Monte Paschi è Unicredit che da parte sua ha lasciato chiaramente intendere di non vedere al momento le condizioni per un deal.

Banca MPS: la view di Intesa Sanpaolo

A tal proposito gli analisti di Intesa Sanpaolo proprio oggi hanno evidenziato che vedono l'istituto di Piazza gae Aulenti come l'unica banca italiane che potrebbe permettersi l'integrazione di Banca Monte Paschi.

Gli analisti però fanno notare che non è ancora chiaro l'interesse di Unicredit ad essere coinvolta nel processo di consolidamento domestico.

Quanto all'eventuale posticipo della privatizzazione, Intesa Sanpaolo ritiene che una proroga in tal senso può essere utile per trovare partner idonei per Banca Monte Paschi.

In attesa di novità gli esperti di Intesa Sanpaolo non si sbilanciano sul titolo e mantengono invariato il rating "hold".

Fonte: News Trend Online