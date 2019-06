Bancari deboli. Utili a rischio con taglio tassi. I titoli buy

28/06/2019 16:30

A Piazza Affari quest'ultima seduta della settimana prosegue in ribasso per i titoli del settore bancario, incapaci di sfruttare la buona intonazione del Ftse Mib, al momento sui massimi di seduta.

Piazza Affari: bancari in flessione. Sale solo Unicredit

L'unica eccezione positiva nel settore è quella di Unicredit che sale dello 0,69%, mentre Intesa Sanpaolo e Mediobanca cedono lo 0,06% e lo 0,29%, seguito da Ubi Banca che cala dello 0,46%, ma restano ancora più indietro Banco BPM e Bper Banca, con un rosso rispettivamente dello 0,83% e dell'1,46%.

Ad accendere i riflettori sul comparto bancario di Piazza Affari ci ha pensato oggi Kepler Cheuvreux che ha diffuso un lungo report nel quale gli analisti hanno fatto il punto della situazione.

Bancari: Kepler vede prospettive poco brillanti

Le prospettive che emergono dall'analisi non sono tanto incoraggianti per il comparto che deve fare i conti con diversi fattori che potrebbero giocare a sfavore.

Il riferimento alla crescita economica estremamente contenuta nel nostro Paese, ma anche all'andamento dello spread BTP-Bund all'avanzata del fintech, con l'ampliamento a breve dei pagamenti ad una realtà molto più ampia di quella bancaria, senza dimenticare il livello estremamente basso dei tassi di interesse che rischiano peraltro di passare in negativo.

Bancari: impatti attesi da calo tassi e rialzo spread

Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno calcolato che una riduzione dello 0,1% del costo del denaro si tradurrà in una contrazione dell'1,7% del margine di intermediazione, con un impatto negativo nell'ordine del 4% sull'utile medio degli istituti di credito italiani.

Quanto allo spread BTP-Bund, un rialzo di 100 punti avrà ricadute negative per 30 punti base sul Common Equity Tier 1 ratio.

Un altro aspetto molto importante al quale guardare è quello del derisking, viste le richieste pressanti della BCE sul fronte della riduzione delle esposizioni non performanti.

Le banche italiane hanno compiuto molti sforzi fino ad ora, ma sono ancora lontane dallo scenario medio europeo, visto che a fine 2018 l'Npe ratio era in media dell'8,4%, contro il 3,2% dell'Unione europea.

Secondo Kepler Cheuvreux nessuno degli istituti di credito quotati a Piazza Affari sarà in grado di ottenere ritorni in linea con il proprio Cost of Equity, anche calcolando i benefici a lungo temrine derivanti da possibili operazioni M&A, di cui a detta degli analisti si inizierà a parlare il prossimo anno, malgrado la normativa Ue non sia di grande sostegno per ora.

Bancari: le stime degli analisti su utile, margine e commissioni

Quanto alle stime elaborate per le banche italiane, gli analisti di Kepler Cheuvreux per Intesa Sanpaolo vedono un utile netto in calo del 2,2% quest'anno e del 3,4% nel 202, mentre il margine di intermediazione è atteso in flessione dell'1% per entrambi gli anni.

Per Unicredit le previsioni sull'utile netto indicano una riduzione dell'1,2% nel 2019 e del 3,4% nel 2020, a fronte di un net interest income in riduzione rispettivamente del 3,3% e del 3,6%, calcolando il deconsolidamento di FinecoBank.

Decisamente migliori le indicazioni per Mediobanca, visto che l'utile netto quest'anno dovrebbe calare leggermente dello 0,3%, per poi salire dell'1,3% nel 2020.

Indicazioni opposte invece per Banco BPM, visto che Kepler Cheuvreux vede un utile netto in crescita dello 0,7% quest'anno, ma in flessione del 7,75% il prossimo.



Il margine di intermediazione invece dovrebbe calare dello 0,5% e dell'1,1%.

Pesanti le previsioni per Ubi Banca con un utile netto visto in riduzione del 9,4% e del 6,7% quest'anno e il prossimo, a fronte di un margine di intermediazione atteso in calo dello 0,3% sia nel 2019 che nel 2020.

Per Bper Banca gli analisti si aspettano una riduzione del 4,3% dell'utile netto quest'anno, mentre nel 2020 sarà pari al 6,3%, a fronte di un net interest income in flessione dello 0,4% in entrambi gli anni.

Indicazioni poco incoraggianti anche per le commissioni nette, previste tutte in discesa, con un calo del 5,5% e del 6,2% per Unicredit, mentre per Intesa Sanpaolo si parla di una contrazione del 3,1% quest'anno e del 2,9% il prossimo.

Per Banca BPM e per Ubi Banca gli analisti indicano una riduzione rispettivamente del 2% e del 3,2% tanto nel 2019 quanto nel 2020.

A detta del broker le prossime due trimestrali delle banche saranno molto importanti, visto che saranno svelati ben quattro piano industriali: quello di Unicredit, di Mediobanca, di Banco BPM e di UBi Banca.

Bancari: Mediobanca è la preferita di Kepler, Intesa al 2° posto

Quanto alle strategie suggerite da Kepler Cheuvreux per i singoli titoli, gli analisti segnalano che le banche italiane viaggiano con uno sconto rilevante sul tangible equity, in media del 48%, e questo offre quindi un buon potenziale di rialzo.

Tra i vari titoli la prima scelta è quella di Mediobanca che entra nel gruppo dei preferiti a livello europeo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo ridotto da 10,8 a 10,6 euro.

Al secondo posto si colloca Intesa Sanpaolo, con un rating "buy" anche in questo caso e un target price rivisto da 2,6 a 2,45 euro, ma il titolo cede la prima posizione a Mediobanca vista l'assenza di catalizzatori a breve termine.

Le strategie per Bper Banca, Banco BPM e Ubi Banca

Unicredit non è invece coperto da Kepler Cheuvreux che mantiene una view cauta su Ubi Banca, con una raccomandazione "hold" e un fair value rivisto da 2,8 a 2,6 euro.

Negativo il giudizio su Banco BPM, con un rating "reduce" e un prezzo obiettivo tagliato da 1,8 a 1,65 euro.





Tra le ex Popolari la preferenze viene accordata a Bper Banca che è da acquistare con un target price che scende da 4,7 a 4,4 euro.

Gli analisti segnalano che il gruppo è impegnato in una serie di operazioni destinate a portare valore a fine anno, senza che le stesse vadano ad intaccare i requisiti patrimoniali e la politica dei dividendi.

