Bancari in rialzo, ma JPM taglia ancora: la view su vari titoli

28/06/2018 17:14

A dispetto dell'andamento negativo dell'indice Ftse Mib, già in recupero dai minimi intraday, diversi titoli del comparto bancario riescono a muoversi in controtendenza oggi. E' il caso di Unicredit che conquista la prima posizione tra le blue chips con un rialzo dell'1,7%, tallonato da Banco BPM che sale dell'1,56%, mentre Intesa Sanpaolo e Mediobanca si apprezzano rispettivamente dell'1,02% e dello 0,75%.



Più cauto Ubi Banca che viene fotografato poco sopra la parità con un frazionale rialzo dello 0,18%, lasciando più indietro Mediobanca che perde lo 0,36%.



Quest'oggi è tornata ad occuparsi del settore bancario italiano Jp Morgan che già ad inizio mese aveva acceso i riflettori su questi titoli.



Nella prima settimana di giugno infatti gli analisti hanno diffuso un report nel quale hanno rivisto al ribasso la valutazione di Unicredit, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, tagliando anche il giudizio per queste ultime due.

Oggi la banca americana ha diffuso un report dedicato al settore bancario europeo che da inizio anno ha registrato una flessione di circa il 10%, a causa prevalentemente del timori sul fronte macroeconomico e del deterioramento dell'outlook sui tassi di interesse.



Gli analisti di Jp Morgan hanno rivisitato al ribasso le stime sull'utile degli istituti di credito, mettendo nuovamente mano di conseguenza alla valutazione di alcuni titoli.

L'unica raccomandazione "bullish" è quella espressa per Unicredit, il cui giudizio è stato confermato ad "overweight".



Il titolo è dunque da sovrappesare in portafoglio, con un prezzo obiettivo che scende da 21 a 20 euro, valore che offre un potenziale di upside di oltre il 40% rispetto ai livelli correnti di Borsa.

Unicredit è tra le top pick di JP Morgan nel settore bancario europeo e la view positiva viene giustificata alla luce del miglioramento realizzato dal gruppo sul fronte del bilancio: secondo gli analisti questo potrebbe aiutare il titolo a guadagnarsi un re-rating.



Meno entusiastica la view su Intesa Sanpaolo, per il quale la view è improntata alla cautela, visto che il giudizio resta fermo a "neutral", con un target price che scende da 3,3 a 3,1 euro. Jp Morgan non manca comunque di evidenziare che il titolo della banca guidata da Messina vanta un dividend yield molto elevato.





Anche per Banco BPM la strategia resta immutata, con una raccomandazione "neutral", ma il titolo non sfugge al taglio del fair value che viene ritoccato da 2,9 a 2,8 euro.

Gli analisti di JP Morgan nella loro nota richiamano l'attenzione su alcuni punti di forza di Banco BPM, segnalando che il gruppo è ben posizionato per crescita e ha inoltre un robusto livello di capitalizzazione dopo le cessioni.

A ciò si aggiunga che la banca americana apprezza anche le azioni del management e le positive prospettive di crescita del gruppo.

La stessa raccomandazione "neutral" viene confermata per Bper Banca, il cui prezzo obiettivo però subisce una riduzione da 5,2 a 5 euro. Secondo Jp Morgan il titolo mantiene una valutazione conveniente, aggiungendo che il gruppo ha un forte livello di capitalizzazione.

Non diversa la strategia suggerita per Ubi Banca, che al pari dei titoli citati in precedenza è coperto con un rating "neutral" e un target price che scende da 4,2 a 4 euro.





La cautela di JP Morgan sul titolo è dettata dal fatto che a loro dire l'incertezza politica in Italia contribuisce a far passare in secondo piano la storia di turnaround del gruppo.





Fonte: News Trend Online