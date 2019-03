Banche frizzanti con rumor mosse BCE. Quali i possibili aiuti?

Come anticipato in apertura, i titoli del settore bancario hanno accolto con molto favore le indicazioni di Draghi e i rumors sulle possibili mosse dell'Eurotower.

In pratica le banche che parcheggiano la liquidità presso la BCE non pagherebbero sempre lo 0,4% attualmente previsto, ma un importo variabile in base a quanto depositato.

Un aiuto di questo tipo avrebbe degli effetti positivi sugli utili, ancor più in una fase in cui le banche devono fare i conti con le ricadute negative della frenata economica.

Questo è quanto viene riportato da Reuters secondo cui al momento non è stata fatta ancora alcuna proposta. L'intento sarebbe quello di restituire alle banche parte delle somme da loro pagate come interessi sui depositi presso la Banca Centrale.

In sostanza l'obiettivo è quello di mitigare gli effetti negativi dei tassi sotto zero sul comparto finanziario, nel tentativo di alleviare gli impatti collaterali della politica ultra-accomodante portata avanti dall'Eurotower.

A regalare brio ai titoli del settore bancario hanno contribuito alcuni rumors secondo cui la BCE starebbe studiando alcune opzioni per ridurre gli oneri sostenuti dalle banche sulla liquidità in eccesso.

