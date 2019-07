Banco BPM e Ubi: ipotesi di nozze. Cosa dicono gli esperti?

08/07/2019 16:24

A Piazza Affari il Ftse Mib continua ad oscillare intorno alla parità, dopo aver recuperato dai minimi intraday segnati ad un passo da quota 21.900 punti.

Ftse MIb: bancari in rosso. Tra i peggiori Banco BPM e Ubi Banca

A frenare l'andamento odierno dell'indice contribuisce la negativa intonazione del settore bancario, malgrado la flessione dello spread BTP-BUnd che arretra dello 0,6% a 210,6 punti base.

Nel settore bancario la peggiore performance odierna è quella di Banco BPM che dopo tre sedute in salita e dopo aver archiviato la giornata di venerdì con un progresso di mezzo punto percentuale, lascia sul parterre il 2,1% a 1,915 euro, con oltre 23 milioni di azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 22,5 milioni di pezzi.

In rosso anche Ubi Banca, anch'esso reduce da tre giornate in progresso, con un calo oggi dell'1,6% a 2,575 euro e più di 8,8 milioni di azioni passate di mano, rispetto alla media degli ultimi 30 giorni di poco inferiore ai 9 milioni di titoli.

Banco BPM e Ubi Banca: la stampa ipotizza un'aggregazione tra i due

Banco BPM e Ubi Banca non si lasciano condizionare in alcun modo dalle ipotesi di stampa, riportate in particolare da Milano Finanza.

In un articolo compilativo, senza riferimenti a progetti concretamente allo studio, il quotidiano riporta della possibilità di un'aggregazione tra le due banche.

Il quotidiano finanziario parte dalla discesa dello spread, evidenziando che la stessa ha riportato almeno per il momento il sereno nel credito italiano.

Una congiuntura favorevole non solo per incardinare le strategie industriali future, ma anche per tornare ad esaminare quelle operazioni straordinarie che i CEO rimandano da anni.

Secondo Milano Finanza oggi ci sono tutte le condizioni per aprire le danze sul fronte M&A nel settore bancario, visto che da da una parte la concorrenza di fintech e big tech si sta facendo sempre più serrata e dall'altra, in un contesto caratterizzato da tassi a zero e stagnazione economica, la scala è lo strumento più efficace per realizare sinergie di costo e ricavo.

Nel comparto bancario l'attenzione viene subito rivolta a Banco BPM e Ubi Banca, rispettivamente il terzo e il quarto gruppo bancario in Italia, entrambi proiettati verso un futuro di M&A.

L'articolo di Milano Finanza ricorda che di recente l'AD di Banco BPM, Giuseppe Castagna, ha dichiarato che eventuali operazioni sarebbero pensate proprio nelle quattro regioni più industrializzate del Paese in cui il gruppo è ben strutturato.

Da parte sua il suo omologo di Ubi Banca nei mesi scorso ha palesato la sua apertura a valutazione qualsiasi ipotesi che risponda alla creazione di valore.

Banco BPM e Ubi Banca: i pro di un deal...

Anche se al momento non ci sono tavoli aperti, secondo Milano Finanza un'aggregazione tra i due gruppi potrebbe funzionare, per diversi motivi.

In primo luogo Banco BPM e Ubi Banca hanno pesi specifici quasi equivalenti, inoltre le loro reti commerciali sono molto compatibili dal punto di vista territoriale.

Il gruppo guidato da Castagna vanta una forte presenza nel Nord Est, in Emilia Romagna, in Liguria e in Toscana, mentre quello guidato da Massiah è forte sul versante adriatico e al sud.

...e i contro

Non mancano dunque i pro per un'aggregazione tra Banco BPM e Ubi Banca, ma bisogna fare i conti anche con alcuni contro.

Milano Finanza fa riferimento infatti al differente assetto azionario, visto che Banco BPM è ancora una public company, mentre Ubi Banca ha un nocciolo duro di azionisti storici che arriva quasi al 20%.

Un altro scoglio non da poco è rappresentato dai problemi di governance, alla luce dei quali il quotidiano non esclude che tra i due gruppi potrebbe infilarsi Bper Banca.

Banco BPM e Ubi Banca: per Equita un'aggregazione è prematura

L'ipotesi di aggregazione presentata da Milano Finanza vede scettici gli analisti di Equita SIM che ritengono molto prematura al momento un'operazione di questo tipo tra Banco BPM e Ubi Banca.

In primis alla luce delle valutazioni relative dei due titoli, ma anche in ragione del fatto che permane un vincolo quasi insuperabile nella frammentazione della governance di Banco BPM, la cui assemblea straordinaria nell’attuale configurazione potrebbe non garantire il supporto a operazioni sponsorizzate dal management.

Non cambia nel frattempo la view della SIM milanese sui due titoli, con una raccomandazione "buy" confermata per Banco BPM e un prezzo obiettivo a 2,8 euro, mentre la strategia è più cauta per Ubi Banca, con un rating "hold" e un target price a 3,4 euro.

Fonte: News Trend Online