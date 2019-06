Banco BPM in forte calo. L'AD apre all'M&A, ma i broker frenano

È innegabile che, dopo il voto, i Verdi abbiano una leva maggiore per far sentire la propria voce. .... PRIMO PIANO - 03/06/2019 11:41

Banco BPM scivola in fondo al Ftse Mib per nulla aiutato dalle parole del CEO: il capitolo aggregazioni sarà presente nel nuovo piano industriale..... PRIMO PIANO - 03/06/2019 13:13

Con riferimento alle dichiarazioni dell'AD Castagna sul tema M&A, gli analisti ritengono che il consolidamento del settore bancario italiano sia necessario per consentire ai gruppi di medie dimensioni di generare una redditività in linea con il loro costo del capitale.

Il gruppo, come spiegato da Castagna, è ben strutturato nelle quattro regioni più industrializzate della penisola, ossia Piemonte, Lombardia, veneto ed Emilia Romagna. Se mai quindi si dovesse pensare ad altre operazioni, sarà in queste aree che le stesse verranno valutate.

Castagna ha spiegato nell'intervista che affinchè si possa realizzare il consolidamento bancario, è necessaria una situazione macro e politica più chiara, per capire in che direzione sta andando l'Italia.

Il titolo non riesce a beneficiare in alcun modo delle dichiarazioni rilasciate dall'AD, Giuseppe Castagna, il quale in un'intervista ad Affari & Finanza di Repubblica si è detto genericamente disponibile a considerare aggregazioni con altre realtà del nord.

A pesare sull'indice è senza dubbio l'andamento ribassista dei bancari che non beneficiano in alcun modo del calo dello spread BTP-Bund che scende dell'1,71% a 281,8 punti base.

