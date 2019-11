BCE: allerta sistema finanziario, quali sono i rischi?

22/11/2019 15:00

È purtroppo di nuovo allerta sul sistema finanziario e, se a lanciare il segnale di attenzione è la BCE, autorevole istituzione dell'UE, c'è realmente da preoccuparsi.

Tutto ciò pare che sia dovuto non solo all'importante aumento delle attività rischiose, ma anche agli esegui profitti e margini delle banche.

Nella Financial Stability Review, da poco pubblicata, il vicepresidente Luis de Guindos pare avere le idee molto chiare quando afferma che:

mentre i bassi tassi di interesse supportano l'economia nel suo complesso, notiamo anche un aumento nell'assunzione dei rischi che, nel medio termine, potrebbe creare problemi di stabilità finanziaria.

Secondo la Banca Centrale Europea fondi di investimento e compagnie assicurative, garantendo bassi tassi di interesse in numerose delle loro operazioni, si sono accollate dei rischi fuori misura, che potrebbero rivelarsi pericolosi in caso di improvviso shock di mercato.

Questo perché, essendosi già "private" di una solida stabilità ed essendo già sotto stress, potrebbero non essere in grado di affrontare un'eventuale crisi finanziaria e la negatività di questa situazione andrebbe a gravare non solo sulle aziende, ma anche sui privati.

Le preoccupazioni della BCE sull'attuale andamento di mercato

L'attenzione della BCE non è ricaduta solo sui bassi interessi e sull'aumento dei rischi finanziari.

Sembra che fonte di ansia sia anche il mercato immobiliare con il continuo aumento del prezzo degli immobili in alcuni paesi europei e la redditività delle banche nell'area dell'euro, che rischia sempre più il deterioramento.

Di certo, il sempre più debole panorama del commercio globale e le varie incertezze politiche (Brexit in primis) hanno solo che contribuito ad abbassare ancor di più le possibili e già latenti prospettive di crescita per il prossimo biennio.

Si ipotizza, ad oggi, che la probabilità di crescita sotto zero per l'anno 2020 si possa quantificare attorno al 20%.

La visione di Lane sull'emergenza crisi finanziaria

Il capo economista della BCE, Philip Lane, vede nei bassi tassi di interesse una grossa opportunità per i paesi zona euro, soprattutto per poter finalmente tagliare il debito.



È questo ciò che ha detto in una recente intervista a la Repubblica, invitando anche ad evitare manovre azzardate e inopportune, quali il taglio delle tasse o l'imposizione di nuove ed eventuali spese.

Lane concorda che la crescita dei paesi europei è molto lenta ma prevede "spinte per un recupero nel prossimo anno o due".

Uno scenario, questo, che ci spingerebbe ad affrontare con maggiore speranza ed ottimismo il futuro, dopo le controversie politiche e commerciali vissute nell'ultimo periodo.

Pare che la BCE abbia ancora sua disposizione strumenti di politica monetaria tali per poter negoziare a favore del completamento dell'Unione bancaria.

Fonte: News Trend Online