Bitcoin e Blockchain: hai davvero capito cosa sono?

Sebbene siano in molti a parlarne, comprendere cosa siano Bitcoin e Blockchain è un passaggio obbligato: per non incorrere in errori concettuali e non generare perdite di denaro.

Avvicinarsi a questo mondo, con il dovuto studio, significa poter cogliere pienamente i benefici di un elemento altamente innovativo che consente di stravolgere il paradigma culturale al quale siamo abituati e iniziare a vedere alcune cose che conosciamo già con occhi nuovi.

Cos’è la tecnologia Blockchain

Blockchain potrebbe non essere diverso da altri database che conosciamo, ad esempio Wikipedia.



Pensiamo alla enciclopedia online più famosa della rete come ad un grande registro di informazioni. Supponiamo che tutte le voci esistenti in Wikipedia siano registrate nel libro mastro della Blockchain con un sistema identico all’originale.

Utilizzando una classe di protocolli come quella di Blockchain, molte persone possono scrivere voci nuove nei record di dati e la comunità degli utenti può controllare come gli stessi record di informazioni vengono modificati e aggiornati.



Le voci di Wikipedia, com’è noto, non sono il prodotto di un singolo editore. Nessuno controlla le informazioni. Quel che conta è che Wikipedia ha bisogno della rete per funzionare esattamente come bitcoin. Tuttavia, fondamentalmente parlando, le differenze ci sono e diventeranno più chiare tra pochissimo.

Blockchain come Wikipedia: database con logiche simili ma con protocolli differenti

Sebbene entrambi vengano eseguiti su una rete distribuita (Internet), Wikipedia è integrata nel World Wide Web (WWW) utilizzando un modello di rete client-server.



Gli utenti (client) con autorizzazioni associate al proprio account possono modificare le voci di Wikipedia archiviate su un server centralizzato. Ogni volta che gli utenti visitano una pagina di Wikipedia, riceveranno una versione aggiornata della "copia master" della voce di Wikipedia.

Il controllo del database rimane nelle mani dell'amministratore di Wikipedia, consentendo l'accesso e l'autorizzazione dall'autorità centrale.

La spina dorsale digitale di Wikipedia è simile al database centralizzato e altamente sicuro gestito dai governi, dalle banche e dalle compagnie di assicurazione di oggi. Il controllo dei database centralizzati è responsabilità dei rispettivi proprietari, inclusa la gestione degli aggiornamenti, l'accesso degli utenti e la protezione da eventuali minacce informatiche.

La caratteristica più importante di Blockchain

Il database distribuito creato dalla tecnologia blockchain ha una spina dorsale digitale fondamentalmente diversa.



Questa è anche la caratteristica più unica e importante della tecnologia blockchain. La "copia master" di Wikipedia viene modificata sul server e tutti gli utenti possono vedere la nuova versione. Nel caso di una blockchain, ogni nodo della rete arriverà alla stessa conclusione, ogni nodo aggiorna i propri record in modo indipendente e i record più popolari diventano di fatto record ufficiali anziché copie principali.

La transazione viene trasmessa e ogni nodo crea una versione aggiornata del proprio evento.



È questa differenza che rende la tecnologia blockchain così utile: rappresenta un'innovazione nella registrazione e distribuzione delle informazioni, eliminando così la necessità di parti fidate che hanno il ruolo di promuovere e facilitare le relazioni digitali.

Tuttavia, nonostante i suoi vantaggi, la tecnologia blockchain non è una nuova tecnologia.

Risulta essere piuttosto una tecnologia collaudata applicata in modi nuovi. È piuttosto il risultato speciale di tre tecnologie insieme:

internet,

la crittografia a chiave privata,

i protocolli per la regolazione degli incentivi.

Da questa formidabile sommatoria nasce l’idea di Satoshi Nakamoto: bitcoin.

Il risultato è un sistema interattivo digitale che non richiede una terza parte fiduciaria.



Il lavoro di protezione delle relazioni digitali, fornito dall'architettura della rete elegante, semplice e potente della tecnologia blockchain, è implicito.

Cos’è la fiducia di bitcoin?

La fiducia è un giudizio di rischio tra le parti e tra il mondo digitale.

La creazione della fiducia di solito si riduce alla prova dell'identità. Tecnicamente con una blockchain siamo in grado di verificare l'identità e ottenere l’autorizzazione alla verifica, accertando concretamente la paternità di qualcosa o qualcuno senza bisogno di intermediari.



In termini di blockchain, dunque, la tecnologia di crittografia a chiave privata fornisce un potente strumento in grado di soddisfare i requisiti di certificazione. Il possesso della chiave privata equivale alla proprietà.

Questo sistema è in grado di impedire a una persona di condividere più informazioni personali del necessario per lo scambio, rendendosi vulnerabile agli hacker.

Il sistema è congegnato per verificare l’identità dell’utente e la presenza dei fondi sufficienti all’esecuzione della transazione. Una volta che le transazioni vengono convalidate e inserite in un blocco della catena tutti i nodi della rete saranno automaticamente a conoscenza di quanto avvenuto.



In una blockchain, dunque, ogni informazione è condivisa e non è possibile modificarla.

