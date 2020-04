Bollette luce, acqua e gas: arriva stop pagamenti? Ultime novità

13/04/2020 11:27

Le bollette di luce, acqua e gas continuano ad essere un problema di non poco conto per numerose famiglie italiane che in questo momento si trovano a fronteggiare da una parte consumi più elevati e dall'altra la minore disponibilità di denaro per saldare i conti.

Bollette luce, acqua e gas: costi in aumento con la quarantena

La quarantena imposta dal Governo per via del coronavirus, si traduce inevitabilmente in un maggiore utilizzo delle utenze domestiche.

Lievitano così i costi, ma al contempo c'è maggiore difficoltà sostenere gli stessi, visti che tanti lavoratori sono ancora in attesa di ricevere il primo pagamento relativo alla cassa integrazione o al bonus da 600 euro.

Proprio per fronteggiare l'annoso problema delle bollette, in un momento così difficile come questo, il Governo in un primo momento aveva pensato ad una sospensione del pagamento delle utenze.

Un provvedimento che si sarebbe dovuto inserire con un emendamento al decreto Cura Italia, ma così non è stato, malgrado le richieste arrivate da più parti in tal senso.

Bollette luce, acqua e gas: Codacons, stop pagamenti fino al 30/09

Il Codacons ad esempio già a marzo si è rivolto ai parlamentari, ai quali ha chiesto di aiutare le famiglie in difficoltà con lo stop alle bollette di luce, acqua, gas e tari almeno fino al 30 settembre, con obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il successivo pagamento.

L'associazione a tutela dei consumatori si è rivolta anche ai Governatori, chiedendo a questi ultimi, in mancanza di un provvedimento nazionale, di farsi promotori di una sospensione generalizzata di tutte le richieste afferenti i tributi locali, quale segnale di sostegno e vicinanza verso i cittadini in difficoltà.

Bollette luce, acqua e gas: Salvini chiede sospensione pagamenti

In questi giorni a chiedere la sospensione del pagamento delle bollette di luce, acqua e gas è stato anche il leader della Lega.

In un video apparso sui social, Matteo Salvini ha presentato le proposte fatte al Governo per fronteggiare la crisi economica dl coronavirus.

Tra le altre cose il leader del Carroccio ha chiesto uno stop delle bollette fino a settembre dichiarando: “Una proposta a cui non vogliamo rinunciare è l’aiuto per chi non ce la fa a pagare le bollette, con la sospensione delle bollette di luce, acqua e gas fino a settembre, eliminazione delle tasse dello Stato di queste bollette".

Bollette luce, acqua e gas: l'appello di Piero Fassino

La richiesta di una sospensione del pagamento delle utenze domestiche giunge anche dalla parte opposta del mondo politico e in particolare dalle file del PD.

Piero Fassino, deputato del partito guidato da Nicola Zingaretti, ha dichiarato la scorsa settimana: "Per i lavoratori in Cig, per i percettori dei 600 euro e per le imprese costrette a sospendere la propria attivita è necessario che Enel, Eni, Italgas, A2a, Hera, Iren, Acea e le altre società che erogano quei servizi, sospendano il pagamento delle bollette di febbraio, marzo e aprile e ne dilazionino il recupero in un tempo medio".

Per quanto si continui a chiedere da più parti la sospensione del pagamento delle bollette, per ora si tratta di semplici parole, visto che al momento non è stato emanato alcun provvedimento su base nazionale.

Bollette: Enel apre a moratoria.



Utility mettono in guardia dai rischi

Un'apertura c'è stata da parte di Enel che per voce del suo AD ha palesato la disponibilità ad una moratoria sulle bollette, utilizzando anche i fondi dedicati, inclusi quelli del regolatore ARERA, come già avvenuto nei casi di emergenza per i terremoti e inondazioni.

La moratoria dovrebbe anche riguardare gli oneri di sistema, tema sul quale sta lavorando ARERA, ricordando che spetta a quest'ultima una decisione.

Non sarà facile approdare ad una soluzione che metta d'accordo tutti, anche perchè un'eventuale stop al pagamento delle bollette avrebbe un rovescio della medaglia per le aziende che forniscono i relativi servizi.

Tramite le associazioni di categoria, le utility hanno evidenziato “l’assoluta necessità di conservare in perfetta efficienza e operatività il sistema energetico italiano a beneficio di tutti i cittadini“.

Al contempo hanno rimarcato che "è assolutamente necessario che ogni provvedimento in tal senso debba salvaguardare la sostenibilità economica e finanziaria delle molte aziende private e pubbliche coinvolte".

Fonte: News Trend Online