Bollo auto: a sorpresa stop pagamento nel 2020. Dove e per chi

Ai tanti aiuti messi in campo dal Governo per venire incontro alle famiglie e alle imprese e aiutarle ad affrontare l'emergenza coronavirus, si stanno affiancando in molti casi interventi di vario tipo essi in atto dalle Regioni.

Bollo auto: nessun aiuto nel decreto Cura Italia. Le Regioni si attivano

L'ultima novità in ordine di arrivo giunge dalla Sicilia e riguarda una delle tasse più odiate dagli italiani, ossia il bollo auto.

Come è noto, nel decreto Cura Italia non è stata inserita alcuna misura di intervento in favore dell'imposta sul possesso dell'auto che di fatto va a fine nelle casse delle Regioni.

Queste ultime così hanno potuto agire autonomamente su questo fronte, ma solo alcune hanno deciso di prorogare il pagamento del bollo auto di qualche mese.

Bollo auto: in Sicilia scatta stop al pagamento 2020.



I beneficiari

Ben diversa invece la strada seguita dalla Sicilia che venerdì scorso ha visto la Commissione Bilancio dell'ARS, ossia dell'Assemblea regionale siciliana, votare all'unanimità un importante emendamento alla finanziaria.

Quest'ultimo prevede l'esenzione del pagamento del bollo auto per l'intero 2020, anche se la misura prevede due restrizioni non da poco che di fatto limitano la platea dei beneficiari.

Saranno esonerate dal versamento dell'imposta le auto di cilindrata inferiore a 1.400 cv e queste ultime dovranno essere possedute da famiglie con un basso reddito, inferiore ai 15.000 euro annui.

Bollo auto: esensione è un sostegno alle famiglie

Per quanto in tanti non avranno accesso a questa esenzione, vuoi per la cilindrata dell'auto, vuoi per il reddito superiore alla soglia fissata dall'emendamento alla finanziaria, si tratta in ogni caso di un provvedimento finalizzato ad offrire un sostegno alle famiglie che più di altre stanno vivendo questo momento con maggiore difficoltà.

Come commentato da Marianna Caronia della Lega, "dopo quello sull’esenzione dei canoni demaniali, rivolto alle imprese del settore turistico, un altro intervento rivolto stavolta alle famiglie a più basso reddito.

La conferma di un’attività della Lega volta a tutelare i soggetti più a rischio economico ed allo stesso tempo sostenere la ripresa economica.”

Bollo auto: esenzione in Sicilia, 2 i nodi da sciogliere ora

Al momento resta ancora da sciogliere il nodo delle coperture e sarà da chiarire anche un altro aspetto importante, cioè quello relativo a quanti hanno già pagato il bollo auto, in quanto in scadenza il 31 gennaio scorso.

In sostanza bisognerà definire se la disposizione contenuta nell'emendamento della finanziaria della Regione Sicilia sarà applicabile solo alle scadenze future o se avrà valore retroattivo.

Di sicuro lo stop al bollo auto per il 2020 nella regione a statuto speciale, è una misura che va oltre quella adottata da altre realtà.

Bollo auto: le Regioni che hanno prorogato il pagamento

Come accennato in apertura ci sono alcune regioni che per venire incontro in questa fase di emergenza economica, hanno deciso di sospendere il pagamento del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo e aprile, con una proroga al 30 giugno che quindi consente di effettuare il versamento entro il 31 luglio.

Le Regioni che hanno seguito questa strada son solo 11: Calabria, Lazio, Campanaria, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardi e Piemonte, cui si aggiungono le Marche che hanno fissato la scadenza dle bolotto auto non al 30 giugno bensì al 31 luglio.

