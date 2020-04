Bollo auto non pagato nel 2020, sospensioni e tutte le proroghe

Bollo auto non pagato nel 2020, sospeso in ben 10 Regioni, ecco quali. Non c'è traccia della sospensione della tassa automobilistica nel Cura Italia..... PRIMO PIANO - 06/04/2020 21:58

Bollo auto 2020 non pagato, fine dei giochi per chi evade tassa https://t.co/KePMmk20QZ

Per esempio, riporta altresì notizieora.it , nella Regione Marche, con una proposta di legge, si punta a prorogare il pagamento del bollo auto fino alla data del 31 luglio del 2020. Inoltre, molte Regioni oltre al bollo auto hanno pure sospeso i pagamenti di altri tributi locali come le tasse sulle concessioni .

Essendo il bollo auto di competenza delle Regioni , il Governo italiano non ha inserito alcuna disposizione di congelamento del pagamento della tassa automobilistica nel decreto Cura Italia. Ragion per cui in merito ad intervenire, con apposite delibere da parte delle rispettive giunte, sono state singolarmente le Regioni italiane .

Chi nel corso del 2020 ha il bollo auto non pagato può beneficiare di sospensioni e di proroghe che sono strettamente legate all'attuale fase di emergenza sanitaria nel nostro Paese. Anche se in ordine sparso, infatti, molte Regioni hanno congelato i pagamenti della tassa automobilistica.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK