Bollo auto, proroga della scadenza: ecco l’elenco delle Regioni

Bollo auto: in dieci Regioni la scadenza prevista per i mesi di maggio/giugno slitta a giugno/luglio. A tale proposito c’è parecchia confusione sulle regole in tutta Italia. Ecco l’elenco delle Regioni, che hanno deciso di prorogare il pagamento del bollo auto.

La proroga della scadenza bollo auto ovvero della tassa di proprietà dei veicoli non è stata tra le misure oggetto di rinvio dei provvedimenti emanati dal Governo per contrastare l’emergenza coronavirus.

Bollo auto: slitta pagamento in dieci regioni, ecco quali!

Al momento solo dieci Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Veneto, Marche e Abruzzo) hanno deciso di prorogare il pagamento del bollo auto.



Si tratta di una tassa che va pagata anche se l'auto non viene usata. Dato il federalismo fiscale ogni Regione segue regole diverse: la nuova scadenza è fissata al 30 giugno in quasi tutte le regioni di questo elenco. Fa eccezione la regione delle Marche e dell’Abruzzo, che ha rinviato il pagamento del bollo auto al 31 luglio.

Lo slittamento della scadenza del bollo auto è necessario per due ragioni:

-agevolare le famiglie e le imprese rimaste senza liquidità,

-evitare inutili assembramenti di persone per pagare la tassa automobilistica.

Proroga Scadenza Bollo auto: le 10 regioni

Ecco la lista delle 10 regioni che hanno predisposto la proroga della scadenza del bollo auto:

-Piemonte: il bollo auto in scadenza a marzo, aprile e maggio può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi;

-Lombardia: il bollo auto dovuto nel periodo tra il 1° marzo e il 31 maggio può essere pagato fino al 30 giugno;

-Veneto: il bollo auto che scade tra l’8 marzo e il 31 maggio può essere pagato al 30 giugno senza sanzioni e interessi di mora;

-Emilia Romagna: il pagamento del bollo auto in scadenza a marzo e aprile può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni ed interessi di mora;

-Toscana: chi ha il bollo auto in scadenza a marzo, aprile o maggio può pagare senza sanzioni entro il 30 giugno;

-Marche: il bollo auto in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio può essere pagato entro il 31 luglio;

-Campania: la nuova scadenza per tutti gli adempimenti tributari e versamenti relativi al bollo auto è il 30 giugno;

-Lazio: il bollo auto in scadenza tra il 1° marzo e il 31 maggio può essere pagato entro il 30 giugno senza interessi;

-Sicilia: il pagamento è consentito fino al 30 novembre per le scadenze tra l’8 marzo e il 31 ottobre;

-Abruzzo: per chi ha il bollo in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio il nuovo termine è il 31 luglio.

Pagare il bollo auto senza interessi di mora: come fare?

È possibile pagare il bollo auto tramite:

-le agenzie di pratiche auto;

-gli uffici postali;

-le delegazioni A.C.I.



- Automobile Club d'Italia;

-il sito internet di Poste Italiane;

-gli sportelli bancomat della tua banca (se abilitati);

-le tabaccherie e le ricevitorie collegate alla rete SISAL, Lottomatica o di altri soggetti che aderiscono al sistema pagoPA;

-le agenzie della tua banca mediante i servizi di home banking;

-le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti al sistema pagoPA attraverso i canali messi a disposizione.

Fonte: News Trend Online