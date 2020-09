Bollo auto: scadenze vicine, per chi? Grossi rischi se non paghi

02/09/2020 16:58

Il bollo auto torna a far parlare di sè in queste settimane nelle quali cadono importanti appuntamenti per il pagamento dello stesso.

Bollo auto: le Regioni in cui è scaduta la proroga del pagamento

Alcune Regioni non hanno modificato le scadenze previste per la tassa automobilistica, mentre altre hanno concesso delle proroghe in conseguenza dell'emergenza coronavirus, con l'obiettivo di andare incontro ai contribuenti.

Il termine ultimo per il versamento della tassa automobilistica è già scaduto il 31 luglio scorso nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Marche, Calabria, Liguria e Valle d'Aosta.

Bollo auto: in Campania c'è tempo fino al 30 settembre per pagare

Il prossimo appuntamento è quello di fine mese e precisamente del 30 settembre, ultimo giorno in cui si potrà saldare in Campania il bollo auto scaduto nel periodo compreso tra l'1 giugno e il 31 agosto 2020.

Bollo auto: ecco quando scade la proroga in Lombardia

La Lombardia invece ha prorogato al 31 ottobre 2020 la scadenza della tassa automobilistica riferita al periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 settembre 2020.

Visto che il 31 ottobre cade di sabato, si avrà tempo per pagare fino al primo giorno lavorativo del mese successivo, ossia il 2 novembre per mettersi in regola con la tassa senza incorrere in sanzioni e interessi.

Bollo auto: tempi più lunghi per pagare in Sicilia e provincia di Trento

La Provincia Autonoma di Trento infatti con la legge del 13 maggio 2020 ha prorogato al 30 novembre il termine ultimo entro cui saldare il bollo auto relativo al periodo 30 marzo-31 agosto 2020.

Infine, ad avere più tempo di tutti sono i siciliani, visto che la Regione Sicilia ha disposto la sospensione dei versamenti al 31 ottobre che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020 che, essendo un sabato, sposta il termine al 2 novembre 2020.

Sul sito dell'Aci si legge inoltre che "i versamenti restano sospesi fino al 30 novembre 2020 e sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, quindi entro il 30 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Bollo auto: le sanzioni che scattano se non lo paghi

E' bene dunque prendere nota di queste scadenze in modo da provvedere al pagamento del bollo auto nei termini previsti per evitare il rischio di sanzioni.

Chi non effettua il versamento entro la scadenza potrà ricorrere al ravvedimento operoso e regolare la sua posizione entro un anno, con l'aggiunta di una sanzione a seconda del momento in cui si paga.

Il bollo auto versato entro 15 giorni dalla scadenza vedrà una sanzione dello 0,1% al giorno che sale all'1,5% dal 16esimo al 30esimo giorno successivo.

Se il pagamento viene fatto con un ritardo compreso tra i 31 e i 90 giorni successivi alla scadenza, la sanzione sarà dell'1,67% e sarà più che raddoppiata, al 3,75% dal 91esimo giorno e fino ad anno.

Bollo auto: esteso il ravvedimento operoso.



Che succede dopo 12 mesi

Trascorsi i 12 mesi dalla scadenza prevista, dal 2020 non è più prevista la multa del 30%, ma un'estensione del ravvedimento operoso.

Per i pagamenti effettuati oltre il 12esimo mese e fino al 24esimo la sanzione sarà del 3,76%, per poi salire al 5% dal 24esimo mese in poi.





Da evidenziare che il ravvedimento operoso “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento”.

Alle sanzioni indicate bisogna poi aggiungere gli interessi di mora che per il 2020 sono pari allo 0,2% fino ai 12 mesi successivi alla scadenza e salgono poi allo 0,5% dal 13esimo mese in poi.

Bollo auto: se non paghi per 3 anni il veicolo è cancellato dal Pra

Le sanzioni però non sono le uniche conseguenze con cui bisognerà fare i conti per il mancato pagamento del bollo auto.

Chi non versa la tassa automobilistica per 3 anni consecutivi, rischia di andare incontro alla radiazione del veicolo al PRA.

L'articolo 96 del Codice della Strada infatti prevede che in caso di mancato pagamento del bollo auto per almeno tre anni consecutivi, la Regione alla quale spetta la tassa in questione, "chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A..



Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia".

La radiazione del veicolo dai registri del Pra impedisce la circolazione dello stesso fino a quando non si procederà ad una nuova immatricolazione.

