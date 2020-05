Bonafede e la verità sui Fondi Europei

21/05/2020 18:00

E’ vero che a volte si abusa del termine farsa quando ci si riferisce ad avvenimenti che riguardano nostri politici, ma ciò che sta accadendo da quando è nato questo Governo giallorosso si fa fatica a non definirla una farsa.

L’Italia è sull’orlo del baratro, gli italiani sono disperati e questi, i nostri governanti, imperterriti, vanno avanti coi loro giochini di palazzo cercando di occupare più poltrone possibili, a loro, degli italiani, con una simpatica espressione romanesca … non gliene pò fregà de meno.

Quello al quale abbiamo assistito oggi è veramente indecoroso.

Certamente non c’era bisogno di questa ennesima conferma, ma Renzi è veramente una persona di una bassezza unica, per lui la politica è solo affarismo ed ovviamente non poteva lasciarsi sfuggire anche questa occasione, la vicenda Bonafede per lui non era uno scandalo politico, ma un’opportunità per cercare di ottenere visibilità e benefici in termini di poltrone e potere.

La realtà invece è di una semplicità senza confronti, la domanda da porsi era:

Quali altre malefatte deve ancora combinare un Ministro della Giustizia che durante il suo mandato, ha visto: scoppiare sanguinose rivolte nelle carceri, concluse con una strage, 13 morti ed un numero imprecisato di feriti fra i quali molte guardie carcerarie, ed ancora decine se non centinaia, evasioni di detenuti.

Un Ministro della Giustizia che durante il suo mandato ha visto scarcerare centinaia di mafiosi, alcuni addirittura boss già condannati all’ergastolo con sentenza definitiva altri in regime di 41 Bis.

Un Ministro della Giustizia che prima chiede ad una persona come Nino Di Matteo la disponibilità a ricoprire il ruolo di capo del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) per poi, dopo l’accettazione da parte del Magistrato siciliano, misteriosamente (ma non troppo), , rimangiarsi la proposta.

Quindi ripropongo la domanda: cosa deve fare ancora un Ministro della Giustizia per dimostrare di essere un incompetente, un incapace, persona non all’altezza per ricoprire quel ruolo?

Veramente io ho sempre fatto fatica, e quindi ho sempre cercato di non utilizzare per i politici penta stellati la definizione di “scappati di casa”, non fa parte del mio vocabolario.



Però, cari ascoltatori, questa esperienza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, ossia gli incompetenti al Governo è stata un’esperienza fallimentare.

Uno non può vendere bibite allo stadio e qualche mese dopo trovarsi Ministro dello Sviluppo economico e pochi mesi dopo Ministro degli Esteri.

Così come non si può prendere un avvocatucolo da quattro soldi e farlo Ministro della Giustizia, ma naturalmente la lista sarebbe lunga che ne dite infatti della Ministra della Pubblica Istruzione? Imbarazzante.

Insomma non si possono prendere così gente dalla strada e dar loro carichi ministeriali, questa esperienza spero abbia insegnato qualcosa agli italiani.

Quindi archiviata la farsa del salvataggio di Bonafede passiamo invece all’ambito europeo perché trovo che sia assolutamente necessario tornare sulla questione Germania/Francia, Merkel/Macron, i quali avrebbero offerto all’Italia fondi per 100 miliardi non di prestiti, ma a fondo perduto.

Si tratta della più grande balla della più grande fake news della storia, veramente tutte le altre fake news, a confronto non sono nulla.

I media nazionali stanno toccando il punto più basso della storia.

Prima di tutto voglio ancora una volta chiedervi:

Ma voi potete davvero credere che Macron e la Merkel si incontrino quasi segretamente per concordare un regalo da fare all’Italia addirittura un regalo di 100 miliardi di euro?

Scusate ma secondo voi esiste al mondo uno talmente idiota da credere che Germania e Francia vogliono regalare all’Italia 100 miliardi di euro? Cento miliardi sapete quanti sono?

Io mi immagino quando i media di regime si sono incontrati per stabilire come dare la notizia dell’accordo franco-tedesco per il fondo europeo da 500 miliardi.

Ci sarà stato uno che avrà detto, dai diciamo che sono contributi a fondo perduto, che sono soldi che vengono regalati all’Italia!

Penso che tutti gli altri abbiano detto: “No dai! Questa è troppo, vabbé prendere per i fondelli gli italiani, vabbé che gli italiani sono talmente gonzi che si bevono tutte le più incredibili balle, ma questa è troppo! Dai chi volete che creda ad una panzana di questo genere?”

E quello che aveva lanciato l’idea che ribatteva

“Ma no! Vedrete, voi sopravvalutate gli italiani, quelli sono davvero degli idioti, basta che la televisione dica qualcosa e loro ci credono! Vedrete che si bevono anche questa!!!”

Ed allora qualcuno, inizialmente scettico, avrà cominciato a pensare: mah! Forse sai che gli italiani sono davvero così idioti da bersi anche questa! Dopotutto che ci perdiamo a dire che questi sono soldi a fondo perduto, che sono soldi che vengono regalati all’Italia e che non li dovrà restituire.

Se poi a raccontare questa balla pazzesca oltre a tutte le televisioni ci si mettono anche tutti i giornali, magari con un simile bombardamento …

E poi alla fine se gli italiani se ne accorgono che era una balla pazzesca … diciamo che erano loro a non aver capito bene che noi abbiamo sempre detto la verità e che erano loro a non aver capito.

Sì dai cosa ci perdiamo! Ed ecco così che questi hanno avuto la sfacciataggine di raccontare questa gigantesca balla.

Pensate che l’unico a dire, non dico tutta la verità, ma almeno una parte sapete chi è stato?

Tobias Piller avete presente il corrispondente da Roma della Frankfurter Allgemeine Zeitung, ebbene ovviamente lui è un tedesco ed è ovvio che difende la sua nazione, anche a costo di raccontare qualche balla o nascondere qualche verità, ma in questo caso … non ce l’ha fatta, dopotutto è un tedesco, quindi qualche balla la racconta, ma oltre certi limiti non ce la fa.

Non so se riesco a far comprendere la gravità di quello che stanno facendo i nostri mezzi di comunicazione di massa, sono talmente servili da essere loro ossia gli italiani a magnificare la Germania più di quanto faccia un tedesco!!!

Forse non riesco a spiegarmi fino in fondo!!!

Perché la falsità e la sudditanza alla quale è giunta la nostra stampa supera ogni possibile limite.

La nostra disinformazione mediatica arriva a magnificare la generosità degli stranieri, generosità che non esiste, al punto che è lo stesso straniero, al quale è rimasto un briciolo di dignità, che non se la sente di prendere in giro gli italiani fino a quel punto, e quindi è lo straniero a sentirsi in dovere di spiegare che questa generosità, nella realtà, non esiste.

Allora sia ben chiaro che noi quei soldi, se mai ci arriveranno, dovremmo restituirli.

Sono sempre i nostri soldi che ci ritornano

E’ chiaro che essendo abituati da decenni a versare molti più soldi all’Europa rispetto a quelli che poi l’Europa ci restituisce, possiamo anche esultare se forse, per una volta, l’Europa ci restituirà i nostri soldi!

Ma sia ben chiaro che nessuno ci regala nulla!!!

Anzi!!!

Io continuo a dirlo, queste operazioni per noi sono pericolosissime perché di fatto ci legano ancor di più all’Europa e quindi sarà per noi ancor più difficile, ed ancor più sconveniente dal punto di vista economico, uscire dall’euro e tornare ad avere la nostra sovranità nazionale.

Attenzione, perché queste sono trappole.

Usciamo dall’Europa … subito, prima che sia troppo tardi!!!

Autore: Giancarlo Marcotti Fonte: News Trend Online