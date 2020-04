Bonus 600 euro: dimenticati tutti i liberi professionisti

22/04/2020 13:57

Ancora una volta gli autonomi considerati i "figli della serva": non conta il reddito ma la burocrazia. E quasi nessuno ne parla. Su Le Fonti Tv tutti gli approfondimenti per far sentire la voce dei lavoratori di "serie B".

Un libero professionista che ha sempre pagato i contributi e che nel 2018 ha dichiarato meno di 35.000 euro, oggi non prende il Bonus di 600 euro.

Non è uno scherzo.

Al di là del fatto che la coperta italiana è corta, e questo lo sappiamo bene, è difficile comprendere come si stia stabilendo chi oggi ha bisogno di ricevere aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Coronavirus e al post-lockdown.



Se si leggono bene le norme contenute nei decreti al momento firmati dal Governo, si scoprono alcuni paradossi difficili da mandare giù.

Su Le Fonti Tv, attraverso approfondimenti in diretta e l'intervento di ospiti, si stanno evidenziando quali lavoratori rischiano di essere lasciati in un angolo, a partire dalla categoria dei liberi professionisti, spesso relegati "nella serie B" di chi produce e paga le tasse regolarmente.

Il bonus 600 euro sotto la lente di Giancarlo Marcotti

Nell'appuntamento televisivo settimanale con Giancarlo Marcotti di Finanza in Chiaro si analizzano i punti fondamentali degli aiuti di Stato.



"Quelle del Governo sono briciole, quasi quasi prese dal risparmio fatto dall'Esecutivo precedente che aveva fatto un debito dell'1,6% a fronte del 2,04 imposto. Chi ha preso qualcosa, è grazie a questo", sostiene Marcotti, che continua: "I soldi non sono andati a tutti, dimostrazione che le cose fatte in fretta non vengono bene, e noi non le abbiamo nemmeno fatte così in fretta rispetto ad altri Paesi".

Nel decreto firmato lo scorso 28 marzo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo e dal ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, (quello che stabilisce l'assegnazione delle indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria), l'articolo 1 comma 2 stabilisce che hanno diritto a questo Bonus" i lavoratori che abbiano percepito nel corso dell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro, la cui attività sia" ovviamente" stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Bonus 600 euro: la cassa in via esclusiva

Nel decreto liquidità, inoltre, si stabilisce che per ottenere il Bonus bisogna essere iscritti a una Cassa "in via esclusiva".



Tutti noi dobbiamo versare contributi, questo lo sappiamo: Inps, Inpgi, Enpals, e via dicendo. Se rientriamo nella categoria di lavoratori che versano all'Inps, ad esempio, dobbiamo sapere che l'Istituto ha una gestione ordinaria e una gestione separata, che divide tra lavoratori dipendenti, quindi con rapporto di lavoro subordinato, e lavoratori non dipendenti, quindi autonomi (come altri Enti).



A seconda del tipo di inquadramento, si deve versare a una gestione o all'altra: spesso anche a entrambe, se un lavoratore è contemporaneamente assunto da un'azienda e collaboratore di altre.

Questo non significa automaticamente che il suo reddito sia da Paperon de' Paperoni, anzi.

Se non si mette la testa sotto la sabbia si sa che spesso si è costretti ad aprire una partita Iva per l'impossibilità di essere assunti regolarmente. Ergo, le entrate di un autonomo possono essere, in molti casi, inferiori a cifre considerate dignitose.

Ma questo non basta a essere inseriti nella platea degli aventi diritto al Bonus.



Perchè, come forse si è capito, fa fede l'iscrizione alle due Casse previdenziali.

Esempio: se abbiamo dichiarato nel 2018 (anno di riferimento stabilito) un reddito di 30.000 euro, inferiore quindi ai 35.000 richiesti per ottenere il Bonus da 600, ma abbiamo versato contributi all'Inps 1 e all'Inps 2, non ne abbiamo diritto.

Quindi: se il nostro reddito è da fame e se oggi, nel 2020, anno del Coronavirus, il nostro reddito è stato annullato o fortemente ridotto, non importa.



Difficile da credere, ma è così. Indipendentemente dal fatto che nel 2018 fossimo inquadrati sia come autonomi sia come dipendenti, dovrebbe valere quanto abbiamo portato a casa, considerando oltretutto che si fa riferimento al reddito di due anni fa (prassi ovvia ma non per questo giusta) e non è detto che la situazione lavorativa attuale sia la medesima di quella di allora.

Bonus 600 euro: oltre il danno la Beffa

E per finire, oltre il danno la beffa: il Bonus 600 euro per i liberi professionisti potrebbe sparire prima del previsto.



All'appello, infatti, mancherebbero circa 48 milioni di euro per poter soddisfare tutte le domande. Non si è scoperta l'acqua calda, visto che era sufficiente fare fin dal principio un rapido calcolo: 600 euro è la cifra promessa dal Ministero del Lavoro; mezzo milione sono i professionisti italiani (da stima delle varie Casse di Previdenza).

Se si dividono i 200 milioni a disposizione per i 600 euro il risultato è di 333.000 persone che potranno beneficiare dell'aiuto. Esclusi quindi 166.000 autonomi.

Checchè ci abbiano assicurato che non ci sarebbe stato un click day.

Fonte: News Trend Online