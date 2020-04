Bonus 800 euro, ecco cosa cambierà a maggio

28/04/2020 18:55

Il bonus da 800 euro non sarà rivolto a tutti per il mese di maggio. L’idea del governo è di inserire una sorta di meccanismo selettivo, e quindi tutto il contrario di quello che accadrà a fine aprile, quando il bonus invece verrà riconosciuto automaticamente a tutti coloro i quali lo hanno ricevuto nel mese di marzo, senza il bisogno di effettuare ulteriori domande.



In questo senso basterà un semplice click.

Bonus di 800 euro, conta il reddito. O, in alternativa, i codici Ateco

Selezione, si diceva. L’ipotesi è fare riferimento a una soglia di reddito massimo.

In buona sostanza, il bonus non sarà di 800 euro ma potrà valere fino a un massimo di 800 euro in base al reddito o, in alternativa, in base ai codici Ateco, relativi alle attività produttive escluse dalla riapertura. In questo modo si potrà già eliminare un'ampia fetta di quei lavoratori che avranno ripreso la propria occupazione.

Da capire se il governo ha intenzione di mantenere la cifra fissa a 800 euro, in questo caso il bonus sarà rivolto esclusivamente ai redditi più bassi, o se invece vuole farla oscillare tra i 600 e gli 800 euro per ampliare il numero di beneficiari.



Molto dipenderà dalle risorse.

Perché se per aprile sono 4 i miliardi a disposizione, per maggio, ii soldi disponibili sarebbero 3 miliardi di euro.

Bonus di 800 euro, nessuna nuova domanda ad aprile. E a maggio?

Lavoratori autonomi e Partite Iva: i beneficiari del bonus resteranno loro, categorie comprendenti un numero minimo di componenti nel proprio nucleo familiare e ovviamente una riduzione effettiva del fatturato, dovuta alle misure di contenimento del coronavirus.



Per il momento, il governo è alle prese con il bonus di aprile, per il quale, come detto, non è richiesta alcuna domanda. Per il mese di maggio si vedrà, anche in virtù del fatto che potrebbero servire ulteriori dati relativi al reddito, se da esso dipenderà la graduatoria degli aventi diritto.

Bonus 800, i 'furbetti' che han chiesto i 600 euro senza averne diritto

Le domande finora accolte, a fronte di un totale di 4,4 milioni, sono all’incirca 3,5 milioni.



I controlli sono stati effettuati su 2,7 milioni di richieste, ed è anche grazie a queste analisi dettagliate che stanno emergendo i cosiddetti “furbetti del bonus”: coloro i quali hanno richiesto e ottenuto i 600 euro pur non avendone il diritto. Una denuncia lanciata la scorsa settimana da alcuni sindacati e ripresa anche da Trend on-Line, su cui si è espresso ieri il sottosegetario all'Economia Baretta.

I lavoratori autonomi sono la categoria più “premiata”, con il 68,6%, poi seguono i dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (16%), le partite Iva assieme ai cococo (10,6%), gli stagionali del turismo (4,1%) e infine i lavoratori dello spettacolo (0,7%).

Due terzi dei beneficiari sono uomini, le donne occupano la metà delle partite Iva e degli stagionali del turismo. Quarantasei anni è l’età media dei beneficiari.



Lombardia, Puglia e Sicilia sono le regioni più interessate, con un terzo del flusso dei sussidi. Più staccate Emilia Romagna, Campania e Veneto.

Bonus di 600 euro ai collaboratori sportivi, la situazione

Sono ancora in attesa di ricevere i 600 euro invece gli appartenenti alla categoria dei collaboratori sportivi.

Qui le tempistiche vanno molto più a rilento.

E’ in corso infatti la fase istruttoria delle domande pervenute dai richiedenti l’indennità prevista dal decreto Cura Italia: anche per loro, 600 euro per il mese di marzo. L’esito sarà comunicato tramite email all’indirizzo indicato in fase di presentazione alla domanda (occhio dunque alle cartelle spam!).



Questi gli aggiornamenti forniti da Sport e Salute, la società che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia controllata dal ministero dell'Economia, a fronte di molte richieste su eventuali aggiornamenti dell’erogazione del bonus.

Bonus di 600 euro ai collaboratori sportivi: pronti i primi 7.300 bonifici

La comunicazione che dovrebbe avvenire entro i 30 giorni dalla data di invio della domanda.

La raccomandazione di Sport e Salute è di non rallentare il processo della fase istruttoria, e quindi, di non chiedere aggiornamenti sullo stato della propria posizione. Il ministro Spadafora ha promesso che l’assegno sarà confermato anche per il mese di aprile. Inoltre, sarebbe pronta l'erogazione, in questi giorni, dei primi 7.300 bonifici ad allenatori, istruttori e personale delle società.



"Questa settimana saremo in grado di approvare almeno altre 20mila domande”, ha aggiunto iil presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Fonte: News Trend Online