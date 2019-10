Bonus assunzione Sud: sbloccate le risorse finanziare

21/10/2019 15:30

Potrebbero cambiare presto le cose per quanto concerne la crescita del lavoro al Sud: è stato approvato il Decreto Direttoriale 429 che garantisce nuove risorse economiche per chi assume nelle regioni meridionali.

Bonus Assunzione Sud: Un decreto che guarda alla crescita del Meridione

Le regioni dell'Italia del Sud sono senza dubbio quelle in cui la crescita economica è sempre andata molto a rilento.

Con l'approvazione del Decreto Direttoriale numero 429 sono stati sbloccati nuovi fondi per favorire le assunzioni in queste zone dell'Italia.

Ben 60 milioni per le assunzioni a partire dal 31 dicembre 2019: l'obiettivo è dunque quello di venire incontro alle richieste economiche delle aziende che vogliono effettivamente dare lavoro alle persone, ma che hanno bisogno di supporto economico.

Si tratta dunque di una possibilità molto allettante e che potrebbe aprire una serie di prospettive interessanti.

Bonus assunzione Sud: Chi può beneficiarne?

Quello che è stato già ribattezzato come Bonus Sud è stato oggetto importante della Legge di Bilancio 2019.

Le assunzioni nel Mezzogiorno italiano sono un argomento sempre molto caldo nel mondo della politica.

L'esonero contributivo a favore delle aziende è previsto solamente per quelle unità produttive che siano disposte ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Dunque, vi è la possibilità di dare stabilità ad un numero maggiore di persone per provare ad aumentare i dati relativi alla crescita economica del Meridione.

L'agevolazione è possibile solo per quei datori di lavoro che si trovino nelle regioni con minore sviluppo (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia) o in quelle di transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise).

Motivo per cui si può capire quanto la politica stia cercando di lavorare intensamente per fare in modo che l'economia italiana si assesti su certi dati positivi e non abbia fluttuazioni eccessive.

Bonus assunzione Sud: Chi può essere assunto?

Un'altra domanda molto interessante relativamente al Bonus Sud riguarda chi può essere assunto mediante questo incentivo di natura economica.

Questo viene garantito per lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni in stato di disoccupazione, ma è possibile sfruttarlo anche per lavoratori over 35 che siano privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Va precisato anche un altro aspetto molto importante: l'incentivo erogato è pari ai contributi INPS che il datore di lavoro deve pagare con l'unica esclusione di premi INAIL.

L’incentivo ha una validità di 12 mesi dall’assunzione, fino a massimo 8.060 euro per assunzione e va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

