Bonus casalinghe in arrivo nel Decreto Agosto

16/08/2020 08:51

Voluto dalla ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti e dal ministero dell'Economia, il Bonus casalinghe 2020 rientra fra le misure inserite nella bozza del Decreto Agosto.

Prevede l'inserimento nel mondo del lavoro ed un corso di formazione professionale a sostegno di casalinghe, neo mamme, donne disoccupate.

Tale contributo da parte dello Stato ha l'obiettivo di ridurre il gap lavorativo tra uomini e donne. Il Governo ha previsto un fondo di 3 milioni di euro disponendo una serie di misure.



Di che si tratta? Come funziona il bonus casalinghe Inps e come richiederlo?

Bonus casalinghe 2020: sostegno economico o formazione?

In sostanza, il Bonus casalinghe Inps 2020 è finalizzato all'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo. Non prevede un contributo economico vero e proprio, bensì un corso di formazione in collaborazione con enti locali (pubblici e privati), un percorso di crescita professionale che consenta o renda più facile trovare un impiego.

Dunque, il bonus casalinghe non consisterà nella corresponsione di denaro alle casalinghe da spendere in modo autonomo.



Verrà offerta la possibilità di frequentare corsi di formazione incentrati soprattutto all'ambito finanziario e digitale. La formazione "servirà ad attivare percorsi volti a favorire l'acquisizione di nuove competenze e l'accesso a opportunità culturali e lavorative” ha spiegato la ministra Elena Bonetti.

Il percorso formativo, quindi, principalmente serve a favorire l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

Ad oggi, il bonus risulta in standby: si attende un provvedimento attuativo da parte del Ministero delle Pari Opportunità. Il fatto che non preveda aiuti economici diretti è dimostrato dal fondo previsto di 3 milioni di euro. E' destinato ad almeno 7 milioni e 400 mila donne in Italia, casalinghe e disoccupate.



Facendo un rapido calcolo, il fondo risulterebbe insufficiente per un eventuale sostegno economico: ogni donna riceverebbe solo 40 centesimi all'anno.

Bonus casalinghe: a quando il decreto attuativo?

Nella bozza del Decreto Agosto si legge che le beneficiarie sono tutte “le donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria” INAIL per casalinghe.

Di per sé non esiste un Bonus casalinghe con un importo da ricevere per compensare il mancato reddito da lavoro.



Senza un decreto attuativo, è impossibile sapere se il bonus preveda limiti a livello patrimoniale o reddituale. Una legge attuativa dovrebbe essere emessa entro il 31 dicembre 2020. Novità ed aggiornamenti sul bonus verranno pubblicate sul sito ufficiale dell'Inps o del Ministero per la Pari Opportunità.

Come richiedere il Bonus casalinghe 2020

Si tratta di un bonus inserito nella bozza del Decreto Agosto, in attesa del decreto attuativo.



Non si conoscono ancora i dettagli, a quanto pare non prevede una somma in denaro spettante alle donne né tanto meno una procedura per poterlo richiedere. Il provvedimento che verrà emesso entro la fine di quest'anno dalla ministra Elena Bonetti stabilirà tempi, modalità per effettuare le richieste, requisiti.

Fonte: News Trend Online