Bonus consumi Decreto Agosto: come funzionerà?

05/08/2020 09:46

Il governo prevede di lanciare il Bonus consumi Decreto Agosto. Si tratterebbe di una vera e propria spinta ai consumi di 2 miliardi almeno (forse 3) attraverso un'agevolazione fiscale di una spesa fino a 5.000 euro.

Lo sconto a carico dello Stato sugli acquisti non si estende a tutti i settori.

Rientrano nel piano le categorie più penalizzate dalla crisi economica post-Covid 19: bar, ristoranti, abbigliamento, calzature, elettrodomestici, arredamento. Il bonus è legato ai pagamenti Pos (carte, bancomat), digitali, effettuati con mezzi tracciabili e dovrebbe durare fino alla fine dell'anno.



In settimana ne sapremo di più, non appena il Decreto Agosto sarà varato.

Bonus consumi Decreto Agosto: a chi spetterebbe

L'aiuto governativo per incentivare i consumi in determinati settori sarà concesso a tutti? O si concentrerà soltanto sulle fasce medio/basse, sugli italiani maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi economica? I dettagli, per ora, non trapelano.

Il governo sta studiando anche una riapertura dei termini per la domanda del reddito di emergenza in favore delle famiglie attualmente più in difficoltà.

Come funzionerà il meccanismo di sconto?

L'ipotesi di sconto sarebbe del 20% per i consumatori che pagano con bancomat o carta.



Come funzionerà? Tramite card o con rimborsi diretti ai contribuenti, ovvero col prodotto già scontato? Altro nodo da sciogliere. Non si conoscono ancora i dettagli sul funzionamento del bonus consumi Decreto Agosto.

Secondo quanto ha dichiarato la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani, la proposta illustrata ai ministri Patuanelli e Gualtieri è in fase di definizione.

La misura avrà un meccanismo di utilizzo semplice e permetterà di iniettare nel sistema una liquidità immediata a vantaggio di tutti: imprese, commercianti e consumatori. Insieme agli investimenti, i consumi rappresentano la base della ripartenza dell'economia italiana, 'benzina' per le imprese.

Bonus consumi Decreto Agosto: i 3 obiettivi del governo

Il primo obiettivo è già stato accennato: risollevare i consumi nei settori più colpiti dagli effetti della pandemia garantendo un flusso di denaro maggiore nel nostro Paese e scongiurando la chiusura di tante attività.



Il secondo obiettivo è, senza dubbio, incrementare i pagamenti Pos tramite carta e bancomat. Il terzo scopo è monitorare le spese per contrastare l'evasione fiscale.

Dati ISTAT sulle vendite del 2° trimestre 2020

Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel secondo trimestre di quest'anno le vendite hanno subito una flessione del 7,9% rispetto al trimestre precedente.

A giugno, i consumi sono aumentati rispetto a maggio del 12,1%: hanno, però, subito un calo del 2,2% dovuto soprattutto al settore dei beni non alimentari (-4,4%).

Il calo più marcato è stato registrato nel settore delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-12,8%), abbigliamento e pellicceria (-12,3%).



La compressione dei consumi non ha riguardato il settore alimentare ed elettronico. Il commercio elettronico è aumentato del 53,5% rispetto a giugno 2019.

Un miliardo per il bonus ristoranti

Il Decreto Agosto spingerà molto sulle misure a sostegno di bar e ristoranti per rilanciare il più possibile i consumi.

Il Ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, ha proposto il bonus ristoranti da realizzare grazie ad un fondo da 1 miliardo di euro. Il fondo andrebbe a finanziare un bonus per i ristoranti da 5 mila euro destinato all'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy.

Fonte: News Trend Online