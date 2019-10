04/10/2019 08:18

Per gli analisti di Citi, è troppo presto per poter proclamare la fine dell'attuale bull market decennale, la scalata degli indici azionari che dura ormai dall'ultima crisi finanziaria.

Borse, Citi avverte: il toro è invecchiato, ma non morto

In una nota che rende chiaro un certo ottimismo fin dal titolo, “Il toro è invecchiato, ma non morto”, la banca d'affari prevede infatti che entro la fine del 2020 le Borse globali saliranno ancora del 9% dai livelli attuali, con gli Stati Uniti a guidare ancora questa ulteriore fase rialzista (il target per l'S&P 500 è di 3.300 punti, il 13% sopra la chiusura di ieri), seguiti dall'Europa (420 punti per l'indice paneuropeo Stoxx600, +11%) e dagli Emergenti (+9%).

Dopo il sell-off: i timori sulla tenuta della crescita

Naturalmente, avvertono analisti, bisogna tenere presente che la minaccia di un downturn economico resta il principale rischio che i mercati si trovano a fronteggiare, ma è prevedibile per il momento che le banche centrali continueranno a rispondere al rallentamento delle economie nel 2020 come hanno già fatto quest'anno.

Il mini rimbalzo di Wall Street

Il nuovo outlook del broker è arrivato in una giornata in cui gli operatori statunitensi hanno accolto con un certo sollievo alla chiusura di Wall Street il mini rimbalzo degli indici statunitensi dopo il pesante tonfo delle due sedute precedenti: l'indice S&P 500 ha archiviato la seduta con un progresso frazionale dello 0,8% e l'indice degli industriali Dow Jones dello 0,47%, mentre ha fatto meglio il Nasdaq che si è apprezzato del 1,1%.

Prima dell'interruzione del brusco sell-off, secondo dati di Refinitiv, i mercati azionari globali avevano perso complessivamente da inizio settimana 1,2 mila miliardi, affossati dai segnali di frenata della crescita statunitense mostrati dal settore manifatturierio e appesantiti dagli utili societari deboli, che alimentano i timori che le tensioni commerciali possano trascinare l'economia globale in una recessione.

Mercati e utili societari

Su questo secondo fronte, gli strategist di Citi spiegano che esistono certo dei rischi legati a possibili revisioni al ribasso delle stime, tenuto conto la previsione di una crescita del 10% fornita da diversi analisti è troppo elevata: “le revisioni al ribasso non aiutano, anche se non sono fatali per i mercati azionari", chiarisce la nota, dove si precisa che i mercati più vulnerabili a ritocchi al ribasso delle stime sono l'Europa e gli Emergenti.



D'altra parte, viene anche ricordato, “dal 1989 la previsione iniziale sugli utili per azione globali si è rivelata troppo alta, ma in 15 casi (su ventuno, compreso il 2019) le azioni globali sono comunque salite.

