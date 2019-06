Borse in rialzo, ma è alert analisti su vari rischi: come agire?

11/06/2019 14:10

I mercati azionari, tanto europei quanto americani, continuano a portare avanti il buon rimbalzo partito già la scorsa settimana.

Diversi i fattori che contribuiscono a sostenere lo shopping, tra cui la decisione del presidente Trump di sospendere a tempo indeterminato i dazi sulle importazioni dal Messico che sarebbero dovuto scattare già ieri.

Borse in rialzo: si punta a taglio tassi da parte della Fed

Un altro tema caldo è senza dubbio l'attesa crescente del mercato per un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed.

La scorsa settimana il presidente Powell, pur non facendo direttamente riferimento ad una riduzione del costo del denaro, ha confermato un atteggiamento da colomba, dichiarando che la Banca Centrale Usa agirà, se necessario, per supportare l'economia.

Tanto è bastato per indurre il mercato a scommettere su una sforbiciata dei tassi di interesse, ancor più dopo il deludente report sull'occupazione Usa diffuso venerdì scorso.

Se da una parte il tasso di disoccupazione si mantiene sui minimi da 50 anni, dall'altra a maggio il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è stato ben inferiore alle previsioni.

Gli investitori si aspettano così che la Fed possa intervenire con un taglio dei tassi per prevenire un'ulteriore frenata dell'economia, piuttosto che agire in un momento successivo.

Fed: gli asset che beneficiano di più di un taglio del costo del denaro

Alcuni addirittura vedono un ribasso del costo del denaro già a giugno, ma la maggior parte degli esperti ritiene più probabile una mossa in tal senso in occasione del meeting di settembre o di dicembre.

In prospettiva di un potenziale allentamento di politica monetaria, gli analisti di Morgan Staley in un report hanno focalizzato l'attenzione sulle reazioni avute in passato dai vari asset in circostanze simili.

La banca Usa mette in evidenza che in un orizzonte a tre mesi, i mercati azionari dei Paesi sviluppati si sono rafforzati, mentre hanno perso terreno quelli dei Paesi emergenti.

In passato, in occasione dei tagli dei tassi di interesse da parte della Fed, il dollaro si è indebolito e questo ha favorito un rialzo tanto del petrolio, quanto dell'oro, entrambi correlati negativamente al biglietto verde.

Borse: i driver chiave nel breve

Di sicuro la Fed continuerà ad essere un driver chiave per il momento, come spiegato anche dagli analisti di FXTM, secondo cui il sentiment di mercato resterà molto sensibile ad un possibile taglio dei tassi di interesse Usa, ma anche agli sviluppi sul commercio e ai timori sul deterioramento della crescita economica globale.

Secondo gli esperti della National Australia Bank, ad influenzare il sentiment degli investitori nel breve sarà in primis il meeting della Fed in agenda la prossima settimana.

Sarà questa l'occasione infatti per capire se secondo la Banca Centrale Usa i rischi al ribasso sulla crescita degli Stati Uniti siano sufficienti per giustificare un taglio del costo del denaro.

Non meno importante l'evento in agenda mese, ossia la riunione del G20 in Giappone, che secondo gli analisti potrebbe comportare diversi rischi e questo potrebbe provare un certo livello di nervosismo sui mercati anche nelle settimane a venire.

Borse: Natixis vede nuvole nere.



Non è il momento dello shopping

Diversi sono gli esperti che mantengono un atteggiamento improntato alla cautela sull'azionario, a partire da quelli di Natixis, i quali segnalano che sui mercati si stanno addensando nuvole nere.

Il riferimento all'escalation delle tensioni commerciali, all'aumento della probabilità di una hard Brexit e alla frenata della produzione manifatturiera. Per questi motivi Natixis ritiene che sia prematuro tornare a posizionarsi sugli asset di rischio già nel mese in corso.

Borse: Amundi si aspetta ancora volatilità

Una view prudente condivisa anche dai colleghi di Amundi Sgr che da una parte prendono atteso della ripresa avviata nelle ultime sedute dalle Borse, ma dall'altra spiegano che non siamo in presenza di un'inversione di tendenza.

Gli analisti spiegano che i listini azionari continuano ad essere influenzati dagli sviluppi del commercio mondiale, mentre è tutta da verificare la fondatezza delle speranze nutrite sul fronte di un taglio dei tassi da parte della Fed.

Amundi SGR ricorda che nelle prossime settimane le stime sui risultati societari probabilmente saranno riviste al ribasso e di conseguenza la volatilità continuerà a dominare la scena sui mercati azionari.









Fonte: News Trend Online