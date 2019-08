Borse: meglio tirare i remi in barca? I market movers nel breve

05/08/2019 11:05

Anche la nuova settimana è partita con il piede sbagliato per le Borse europee che dopo il netto calo di venerdì scorso continuano ad essere oggetto di numerose vendite.

A pesare sul sentiment degli investitori sono le nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina sul tema del commercio, con il timore di un'escalation dello scontro, destinata a pesare sull'economia mondiale.

Ci si chiede a questo punto quanto convenga rimanere ancora esporsi ai mercati azionari e quanto piuttosto sia il caso di tirare i remi in barca, vista anche la corsa al rialzo vissuta fino ad ora.

Borse: alcune nubi all'orizzonte.



La view di Pramerica SGR

Secondo gli esperti di Pramerica SGR il resto dell'estate dovrebbe trascorrere tranquillamente per i mercati, grazie alla cosiddetta "out" delle Banche Centrali.

Gli analisti però fanno notare che già emergono alcune nubi, a partire dal fatto che la BCE avrebbe dovuto agire già a fine luglio e ha invece rinviato tutto a settembre.

La FED da parte sua ha dato disponibilità a ridurre il costo del denaro ma su tempi più lunghi di quanto scontato in questo momento dal mercato.

A settembre poi potrebbero riproporsi alcune difficoltà politiche: la legge di bilancio in Italia, la Brexit con un Johnson molto agguerrito e le contrattazioni tra USA e Cina.

Alla luce di ciò il Team Investimenti di Prametica SGR ha assunto un atteggiamento più conservativo, riducendo l'esposizione all'azionario.

Borse: Amundi vede ritorno della volatilità e consiglia cautela

Non diversa la view dei colleghi di Amundi SGR che dopo aver mantenuto un approccio difensivo e ben diversificato nelle ultime settimane, segnalano che il recente andamento dei prezzi suggerisce una maggiore cautela in questa fase del ciclo economico.

Amundi SGR si aspetta un ritorno della volatilità sul fronte azionario, con i mercati che valutano, dopo il recente rally, la debolezza dei fondamentali e l'evoluzione della politica monetaria delle Banche Centrali.

L'idea degli esperti è che la resistenza delle azioni sarà messa sotto pressione dalle revisioni al ribasso degli utili, segnalando al contempo che i dati macro continuano a peggiore.

Come sempre sarà importante continuare a seguire tutti gli aggiornamenti che saranno diffusi nelle prossime giornate, per capire meglio in quale direzione potranno muoversi i mercati.

I market movers in America

Per oggi sul fronte macro Usa si segnala il dato finale dell'indice PMI servizi che a luglio dovrebbe confermare la lettura preliminare a 52,2 punti, in rialzo rispetto ai 51,5 punti di giugno.





Per l'indice ISM servizi di luglio le stime parlano di una salita da 55,1 a 55,5 punti.

Sul versante societario da seguire prima dell'apertura di Wall Street i risultati trimestrali di Loews Corp e di Tyson Foods con un eps atteso rispettivamente a 0,75 e a 1,41 dollari.

Per domani si segnala solo l'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene Usa.



In calendario anche un discorso di James Bullard, presidente della Fed di St.Louis.

Sul fronte societario segnaliamo dopo la chiusura di Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Walt Disney e di Micron Technology che per non deludere le attese dovranno centrare l'obiettivo di un utile per azione pari rispettivamente a 1,75 e a 1,37 dollari.

Mercoledì sarà reso noto l'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari e nel pomeriggio il focus sarà sul consueto report relativo alle scorte strategiche di petrolio che sarà diffuso dal Dipartimento dell'energia.





Da segnalare un discorso di Charles Evans, presidente della Fed di Chicago.

Prima dell'apertura di Wall Street si conoscerà la trimestrale di Office Depot, con un eps atteso a 0,05 dollari, mentre a mercati chiusi toccherà a TripAdvisor svelare i conti degli ultimi tre mesi per i quali si prevede un utile per azione di 0,51 dollari.

Giovedì si guarderà alle nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero rimanere invariate a 215mila unità.

Per le scorte all'ingrosso di giugno le attese parlano di una variazione positiva dello 0,4%, in linea con la lettura precedente.

Per l'ultima seduta della settimana si segnalano i prezzi alla produzione che a luglio dovrebbero salire dello 0,2% dopo lo 0,1% di giugno, e anche per la versione "core" si stima un progresso dello 0,2%, in frenata però rispetto allo 0,2% del mese precedente.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa domani si guarderà alla Germania dove saranno resi noti gli ordini al settre manifatturiero che a giugno dovrebbero salire dello 0,5%, in netto recupero dopo la flessione del 2,2% precedente.

Mercoledì in Germania sarà diffusa la produzione industriale di giugno per la quale si prevede un calo dello 0,5% dopo l'aumento dello 0,3% precedente.

In Francia si conoscerà la bilancia commerciale che a giugno dovrebbe mostrare un deficit di 4 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 3,3 miliardi del mese precedente.

Per giovedì non sono in agenda dati macro di rilievo e un'ora dopo l'apertura delle Borse si segnala la pubblicazione del bollettino economico della BCE.

Nell'ultima seduta della settimana in Germania è previsto il dato sulla bilancia commerciale, il cui saldo positivo dovrebbe calare a giugno da 18,7 a 18,4 miliardi di euro.

In Francia sarà resa nota la produzione industriale che a giugno è vista in flessione dell'1,9% dopo il rialzo del 2,1% precedente.

In Italia si guarderà al dato finale dell'inflazione che a luglio dovrebbe salire dello 0,1%, in linea con la lettura preliminare e con l'indicazione di giugno.

A mercati chiusi è atteso il verdetto di Fitch sul rating dell'Italia.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire domani i risultati del primo semestre di Banco BPM e alla prova dei conti saranno chiamati anche diversi titoli a piccola e media capitalizzazione.

Si tratta di: Ascopiave, Banco Desio, Credito Valtellinese, Enav, Exprivia, Fila, Gas Plus, Gefran, Sabaf e Toscana Aeroporti.

Mercoledì saranno Bper Banca e Unicredit a svelare i numeri del primo semestre insieme ad Aedes, Datalogic, Gima TT, Massimo Zanetti Beverage e Tod's.

Da seguire anche i titoli del settore oil in vista del report sulle scorte strategiche Usa che sarà diffuso nel pomeriggio.

Alla prova dei conti saranno chiamati giovedì Ambienthesis, Banca Farmafactoring, Banca Popolare di Sondrio, Cattolica, Credem, Panariagroup e Servizi Italia.

Infine, venerdì si conosceranno i risultati del primo semestre di Emak e di IMA.









Fonte: News Trend Online