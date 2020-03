BTP a fondo e spread in rally. I motivi e l'alert degli analisti

31/03/2020 02:42

Ancora una seduta no per il mercato obbligazionario italiano che dopo le forti tensioni di venerdì, ha visto prevalere anche ieri un sentiment decisamente negativo.

BTP in ntto calo e Spread in rally in avvio di settimana

A fine sessione lo spread BTP-Bund si è fermato a 202,5 punti base, con un rally del 10,72% e forti vendite hanno colpito anche oggi i BTP, tanto che il rendimento del decennale è salito del 10,13% all'1,489%.

BTP e Spread sotto scacco con incertezza su coronabond

Il mercato anche ieri è rimasto sotto pressione e come spiegato dagli strategist di MPS Capital Services ciò è da ricondurre alle profonde divergenze di vedute sull'emissione di coronabond a sostegno dell'economia.

Il nulla di fatto del Consiglio Europeo ha messo ancora una volta in evidenza la distanza tra i 9 Paesi, tra cui Italia, Francia e Spagna, favorevoli all'utilizzo dei coronabond e quelli contrari come Germania, Austria ed Olanda",

BTP e Spread: 2 i motivi di tensione secondo DZ Bank

Per gli esperti di Dz Bank, l'impennata dello spread è da ricondurre da una parte ai timori crescenti legati alla diffusione del coronavirus in Italia e dall'altra alle dispute nell'area euro sul finanziamento sui coronabond che stanno avendo un impatto negativo sul mercato obbligazionario.

BTP e Spread: secondo Unicredit la BCE offre un supporto

Secondo gli strategist di Unicredit, i BTP sembrano essere molto sensibili al deterioramento del sentiment di mercato e alle notizie che indicano un deficit pubblico più elevato.

In ogni caso per gli analisti, la promessa della Banca centrale europea di consentire un elevato grado di flessibilità nell'applicazione dei criteri del nuovo programma di acquisti di asset da 750 miliardi di euro, resta un supporto per l'obbligazionario italiano.

BTP e Spread: Citigroup indica i driver di breve

I movimenti di quest'ultimo, come evidenziato dagli strategist di Citigroup, sono attualmente guidati dagli annunci di politica monetaria e fiscale e questo probabilmente continuerà ad essere un driver questa settimana.

A detta della banca Usa, uno dei temi chiave da tenere d'occhio nei prossimi giorni è il tentativo dell'Eurogruppo di concordare una risposta fiscale al coronavirus a livello europeo.

Da non dimenticare infine che nel corso di questa ottava il mercato dovrà fare i conti con un'offerta di titoli di Stato rilevanti in vari Paesi, tra cui l'Italia, cui si aggiungono Germania, Spagna e Francia.

BTP e Spread: arriva un alert da Lemanik

A lanciare un alert sulle prospettive dei titoli di Stato italiani e dello spread BTP-Bund è Filippo Garbarino, gestore del fondo Lemanik Global Equity Opportunities.

L'esperto segnala che la crisi in atto avrà ricadute negative sia sul debito del nostro Paese, destinato a salire per via degli interventi fiscali, sia sul PIL, vito che quest'ultimo subirà una contrazione a causa delle contromisure adottate per contrastare il coronavirus.

Il rapporto debito-PIL sarà destinato a salire in maniera decisa e quindi a fronte di un peggioramento della posizione debitoria dell'Italia, come spiegato da Filippo Garbarino, gli investitori potrebbero richiedere tassi più elevati per sottoscrivere il debito considerato l'aumento del rischio connesso, con ripercussioni negative sullo spread.

Fonte: News Trend Online