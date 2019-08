BTP ancora in festa. Il rally proseguirà? La parola agli esperti

Market of the Week with Dan Gramza: Swiss Franc

Infine, a vedere una traiettoria ancora positiva per i BTP sono gli strategist di Unicredit i quali con un Governo M5S-PD si aspettano che lo spread scenda in una forchetta di prezzo compresa tra i 150 e i 170 punti base.

A vedere una prosecuzione del rally in atto per i BTP sono anche gli analisti di Citigroup, i quali ritengono che la corsa al rialzo potrebbe non essere conclusa, con la politica che continua a dare supporti agli investitori.

Come spiegato da Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy, il rialzo dello spread registrato nell'ultimo anno testimonia il timore del mercato per il Governo che ha guidato l'Italia negli ultimi 14 mesi, complice l'aggressiva strategia fiscale della Lega.

Spread e BTP si giocano però in aggiunta il jolly della politica che sta alimentando grande ottimismo, come testimoniato anche dall'esito molto positivo dell'asta odierna dei BTP a 10 anni.

Negli ultimi minuti l'indice delle blue chip, che si conferma ancora una volta il migliore in Europa, viaggia in rialzo dell'1,98% a ridosso di area 21.400, riportando sui valori di inizio agosto.

