BTP euforici, spread crolla dopo voto. Quanto durerà il rally?

27/01/2020 11:15

La prima seduta della nuova settimana è partita con i fuochi d'artificio per il mercato obbligazionario italiano che sta mostrando una grande euforia. Diverso l'andamento di Piazza Affari dove il Ftse Mib, pur difendendosi meglio degli altri indici europei, non evitare il segno meno, complici i timori legati alla diffusione del coronavirus.

BTP alla riscossa, spread in caduta libera dopo vittoria PD in Emilia

In Italia però i riflettori sono tutti puntati sul fronte obbligazionario, dove lo spread BTP-Bund viene fotografato a 139,7 punti base con un affondo del 10,45%.

Una valanga di acquisti si riversa sui BTP che vedono il rendimento del decennale crollare del 15,76% all'1,037%, sui minimi da quasi tre mesi.

La gran festa che sta interessando lo spread e i BTP è da ricondurre all'esito delle elezioni regionali di ieri che permette al Governo Conte di tirare un grande sospiro di sollievo.

I risultati consegnati dalle urne hanno visto prevalere il Partito Democratico in Emilia Romagna e il centrodestra in Calabria, mentre in entrambe le regioni sono stati molto bassi i risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il Pd esce rafforzato dall'esito elettorale in un confronto tornato bipolare.





Il suo peso nel Governo centrale è destinato a salire, vista anche la debacle dei pentastellati e questo secondo gli esperti ha conseguenze positive per le istanze più moderate e riformiste del Governo, per esempio sui temi relativi alle concessioni autostradali, all'acqua pubblica o agli investimenti infrastrutturali.



La SIM milanese evidenzia inoltre che la Lega subisce una sconfitta in Emilia Romagna e perde forza la sua azione per far cadere il Governo, il cui successo non era peraltro scontato neanche nel caso in cui avesse prevalso in Emilia Romagna.

A commentare l'esito delle elezioni regionali sono anche gli analisti di Citigroup, i quali ritengono che ora sia più probabile una stabilizzazione del rischio Paese a breve termine.

Questo dopo che le consultazioni elettorali in Emilia Romagna hanno mostrato una forte performance del PD e secondo Citigroup questa è una notizia inaspettata che può rimuovere i rischi di nuove elezioni in Italia.

Non molto diversa la view dei colleghi di Morgan Stanley che da una parte guardano con favore ai risultati delle regionali, ma dall'altra invitano alla cautela.





La banca americana spiega infatti che il centro-sinistra ha superato un importante test politico in Emilia Romagna.

La vittoria del governatore uscente, a detta degli analisti, può ridurre la potenziale pressione all'interno della coalizione di Governo a riconsiderare l'alleanza nel breve termine.



Morgan Stanley però avverte che resta elevata l'incertezza politica in Italia, ricordando che nei mesi a venire ci saranno ulteriori elezioni regionali e locali, senza dimenticare che il cambio di leadership del M5S potrebbe essere percepito come fonte di incertezza.

Gli strategist di Unicredit fanno notare che le elezioni in Emilia Romagna sono stati considerati dal mercato come uno degli ostacoli del 2020 per l'attuale Governo e visto l'esito favorevole delle stesse gli investitori ora possono decidere di aumentare la loro esposizione ai titoli di Stato italiani.





Secondo gli analisti il rally dei BTP potrebbe durare nei prossimi giorni e portare lo spread in area 135 punti base,

Al contempo però Unicredit ritiene difficile un'ulteriore contrazione oltre questa soglia, in primis perchè i mercati sono arrivati alle elezioni del fine settimana con una visione abbastanza costruttiva.



Inoltre ci sono altri ostacoli politici lungo la strada e una performance positiva più consistente dei BTP dipenderà fortemente da una ulteriore stabilizzazione della situazione politica in Italia.

Infine, in base ai dati di Banca d'Italia sulla bilancia dei pagamenti alla data di novembre 2019, c'è da notare che gli investimenti di capitali stranieri tra gennaio e novembre 2019 ha compensato del tutto i deflussi registrati tra maggio e dicembre 2018.





Il posizionamento attuale degli investitori non è così favorevole e secondo gli esperti di Unicredit non porterà ad un ulteriore recupero dei BTP rispetto ai titoli core, se non altro non con lo stesso ritmo registrato negli ultimi mesi.

Fonte: News Trend Online