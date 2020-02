BTP in calo in avvio di ottava: ecco perchè. Le attese nel breve

10/02/2020 20:45

La nuova settimana è partita nel segno dell'incertezza per il mercato obbligazionario italiano che non è riuscito a confermare i segnali positivi registrati prima del week-end.

Lo spread BTP-Bund è tornato ad allargarsi e ha chiuso in rialzo del 2,57% a 135,9 punti base.

Questo ha portato qualche vendita sui BTP, con il rendimento del decennale salito dello 0,64% allo 0,95%.



La seduta odierna è è stata caratterizzata da bassi volumi di scambio e una certa volatilità, alimentata da vari fattori.

Se da una parte la scena continua ad essere dominata dai timori legati alla diffusione del coronavirus, dall'altra non ha aiutato il mercato l'incertezza politica in Germania, dove Annegret Kramp-Karrenbauer, considerata l'erede della Merkel ha ribadito che non si candiderà il prossimo anno alla carica di cancelliere.





A condizionare l'andamento odierno del BTP, soprattutto nel pomeriggio, è stato l'annuncio del Mef che ha annunciato di aver dato mandato a diverse banche per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni BTP, con scadenza 1° marzo 2036.

Ad appesantire il sentiment degli investitori è stato anche il pessimo dato sulla produzione industriale che a dicembre 2019 in Italia ha accusato una flessione del 2,7% rispetto al mese precedente, il maggior ribasso da gennaio 2018, deludendo nettamente le attese che parlavano di una contrazione ben più contenuta dello 0,5%.





Come se non bastasse, i BTP hanno risentito anche degli alert lanciati da Fitch che, confermando rating e outlook dell'Italia, ha puntano il dito contro la debole dinamica della crescita economica e l'elevato livello di debito.Indicazioni che non destano particolare allarme per gli analisti di Commerzbank i quali ritengono che le stesse potrebbero portare un po' di volatilità sui BTP in questa prima parte della settimana, senza però modificare il trend generale di contrazione dello spread.Secondo gli strategist di Unicredit, vista l'agenda di eventi molto scarna questa settimana, gli investitori probabilmente continueranno a monitorare attentamente lo sviluppo del coronavirus.E' probabile che l'incertezza mantenga bassi i rendimenti deo titoli di Stato europei nel prossimo futuro.Per gli esperti di Unicredit vale la pena notare che l'obbligazionario europeo ha seguito l'andamento del Bund molto da vicino negli ultimi mesi.Questo non è stato solo il caso dei bond semi-core, ma anche dei periferici, evidenziando che in particolare i Btp hanno mostrato un riallineamento significativo con i Bund, con una correlazione che sale dallo 0% al 60% tra maggio 2019 e gennaio 2020.Gli strategist di Unicredit ritengono che l'aumento della correlazione degli ultimi mesi sia un segno del fatto che gli investitori stanno ponendo meno enfasi sul rischio politico che caratterizza i singoli Paesi e che al contempo hanno iniziato ad attribuire un ruolo più significativo alle più ampie prospettive economiche della zona euro e alla politica monetaria della Bce. Fonte: News Trend Online