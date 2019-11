BTP: tassi e spread giù. Intermonte vede nuovi rialzi: fin dove?

12/11/2019 19:27

Dopo le forti tensioni delle ultime sedute, quest'oggi è arrivato un primo segnale di distensione sul mercato obbligazionario italiano.

Spread in flessione, scende anche il rendimento dei BTP

Lo spread BTP-Bund è tornato a perdere terreno e dopo aver toccato un massimo intraday a 161,4 punti base si è fermato a 154,9 basis points, con un calo del 2,15%.

In recupero i BTP che hanno visto un ritorno degli acquisti dopo il sell-off delle ultime giornate, con il rendimento del decennale in calo dell'1,51% all'1,304%.

Spread e BTP: cosa ha riportato un po' di sereno?

A favorire la risalita dei BTP e il calo dello spread hanno contribuito le positive indicazioni macro diffuse in mattinata.





Il riferimento è in particolare all'indice Zew tedesco che a novembre è risalito a grandi passi da -22,8 a -2,1 punti, battendo nettamente le stime fissate a -17,9 punti.

Il mercato dei Bond ha recuperato terreno anche in attesa del discorso del presidente Trump all'Economic Club di New York, da cui si spera arrivino buone notizie sul fronte dei dazi.

BTP: focus sull'asta di domani

L'attenzione degli investitori è ora rivolta all'asta dei BTP, dopo quella odierna dei BOT che non ha avuto alcun impatto sul mercato.

Domani il Tesoro offrirà i BTP con scadenza nel 2023 e nel 2027 per un ammontare compreso rispettivamente tra 2 e 2,5 miliardi e tra 3 e 3,25 miliardi.



In asta anche i BTP marzo 20247 e settembre 2049 per un importo complesso racchiuso tra 1 e 1,5 miliardi di euro.

BTP: per Intermonte i tassi saliranno ancora

La flessione odierna registrata dallo spread BTP-Bund e dal rendimento del decennale non deve tuttavia alimentare facili entusiasmi.

Proprio quest'oggi Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte SIM, ha dichiarato che il temporaneo rialzi dei tassi potrebbe estendersi fino ai primi mesi del 2020.

In questo contesto secondo l'esperto i tassi del BTP potrebbe registrare un rialzo più marcato, con conseguente allargamento dello spread.

Spread: ecco perchè e fin dove si allargherà secondo Cesarano

Alla base di questa previsione ci sono diversi motivi, quali il peso dell'incertezza politica in Italia, amplificata su scala internazionale dal caso Ilva.

Da non escludere uno scenario ancora più incerto in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo.

A ciò si aggiunge l'impatto del tiering che potrebbe far aumentare il tasso repo sui BTP per effetto del drenaggio indotto dal beneficio per le banche italiane di una quota di depositi esente da tasso negativo superiori alle attuali riserve in eccesso.

Infine, Cesarano mette in guardia da possibili prese di profitto da parte delle banche all'inizio del prossimo anno sui BTP presenti nei loro portafogli.

Questo mix di fattori potrebbe portare ad un nuovo allargamento dello spread anche fino ai 180-200 punti base nell'arco dei prossimi 2-3 mesi.

Fonte: News Trend Online