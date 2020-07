Bubbone in arrivo: nuove tasse e meno soldi in busta paga

13/07/2020 08:53

Quali sono le previsioni per il 2020. Sicuramente i numeri non sono dalla nostra parte: busta paga con meno soldi, tasse in arrivo. A tutto questo aggiungiamoci il calo del Prodotto Interno lordo, i timori di un incremento della pressione fiscale: paure che pesano sulle aspettative dei lavoratori e che limiteranno il loro potere d'acquisto.

E noi sappiamo fin troppo bene che l'economia gira laddove ci sono delle persone che acquistano dei prodotti.

Confesercenti ha provato ad effettuare una previsione per il 2020. Quello che ne emerge non è sicuramente un ritratto roseo per il futuro dell'Italia, strangolata dal peso delle entrate sul Pil, che dovrebbe salire di 0,5 punti percentuali rispetto al 2019: cosa comporteranno questi timori? Quasi sicuramente avranno come conseguenza un calo degli investimenti e della spesa.



Anche sul fronte tasse non ci sono delle belle notizie: la pressione fiscale dovrebbe crescere, condizionando in maniera negativa la busta paga dei lavoratori, crescendo di uno 0,8%.

Cosa significa questo: meno soldi in tasca per i consumatori. Uno dei crucci per il futuro, senza dubbio, è proprio quello legato alle tasse: il loro peso è eccessivo, destinato a crescere. Una vera e propria zavorra per un paese messo in ginocchio dall'emergenza Coronavirus e dal conseguente lockdown.



Il problema delle tasse è comune a tutti: imprese e lavoratori con busta paga. Si concretizza con l'avere a disposizione meno soldi da spendere.

Busta paga e tasse: una strada per uscire dalla crisi?

Quale potrebbe essere la strada per uscire dalla crisi? Secondo Confesercenti una delle strade da percorrere sarebbe quella di una riforma del sistema fiscale.

Che oggi come oggi è diventata imprenscindibile. A luglio è stato applicato il provvedimento di riduziona del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: che cosa ha comportato questa iniziativa? Concretamente sono arrivati in busta paga qualcosa come 5 mliardi di euro nel complesso.



Per tutti i lavoratori. Una prima risposta all'emergenza economica, che ha permesso di far arrivare un po' di soldi nelle tasche dei lavoratori.

Confesercenti non ritiene, però, che questa soluzione possa dimostrarsi sufficiente. La pandemia avrà una pesante conseguenza: ridurrà i consumi.

Le prime stime fanno pensare ad un calo della spesa intorno ai 65 miliardi di euro. Ma non solo: i benefici di questa iniziativa coinvolgono solo una parte dei lavoratori, ossia solo 6,3 milioni di italiani con redditi tra 28mila e 55mila euro, che sono attualmente ipertassati dall’Irpef: pur essendo il 15,6% dei contribuenti, infatti, forniscono quasi un terzo (31,8%) del gettito totale dell’imposta (50 miliardi di euro), subendo un aumento dell’aliquota legale di ben 11 punti rispetto allo scaglione precedente.

Quindi si ritroveranno con più soldi in busta paga solo quei soggetti con abbiano un reddito fino a 40mila euro.



Vengono tagliati fuori, in questo modo, qualcosa come 1,8 milioni di contribuenti, che saranno gravati ancora da un'enorme pressione fiscale.

Soldi e tasse in busta paga: un'altra fotografia!

Sicuramente un'altra fotografia sul rapporto tra soldi, tasse e busta paga ci arriva dal Misery Index di Confcommercio.



Nel mese di maggio 2020, questo indicatore si è attestato su un valore di 39,8: questo significa che l'area di disagio sociale si è confermata ai massimi da quando viene elaborato l'indicatore. Gran parte si concentra tra coloro che pur avendo ancora ufficialmente un lavoro si trovano a vivere condizioni di grande difficoltà, in considerazione di una ripresa dell’attività produttiva graduale che mantiene ai minimi le ore lavorate.

Il ricorso massiccio alla cassa integrazione ed ai fondi di solidarietà sta per il momento sostenendo i redditi dei lavoratori che operano in imprese di minori dimensioni e in settori tradizionalmente esclusi dagli ammortizzatori sociali. Situazione che non potrà protrarsi a lungo, vista anche la difficoltà per molte di queste imprese, soprattutto del turismo, di tornare a livelli di attività accettabili ed idonei a garantirne la sopravvivenza.



Il rischio di un autunno molto difficile sul versante dell’occupazione non deve essere sottovalutato.

A maggio il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 7,8%, in aumento di 1,2 punti percentuali su aprile, in seguito al ritorno sul mercato del lavoro di parte degli inattivi (+307mila unità le persone in cerca di occupazione sul base mensile).

Includendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restando il complesso delle persone presenti sul mercato del lavoro, la situazione si conferma ancora una volta meno favorevole. Nonostante le progressive riaperture sono ancora numerose le persone che vivono una situazione di forzata riduzione dell’orario di lavoro, elemento che porta il tasso di disoccupazione corretto al 10,7%, in aumento su aprile.



Nonostante il ritorno sul mercato del lavoro di una parte di coloro che nei mesi di marzo ed aprile erano stati costretti ad una forzata inattività il numero di scoraggiati si conferma su livelli storicamente elevati.

Un Dl semplificazioni che non semplifica niente!

Di certo uno dei passi che sta provando a fare il Governo è quello legato alle semplificazioni.

Anche se ad essere sinceri il Dl Semplificazioni a dire il vero potrebbe vincere il primo premio in una gara delle complicazioni.



E alla fine sembra essersi dimenticato in tutto e per tutto il mondo del lavoro, dei dipendenti, della loro busta paga e dei loro soldi. Ma soprattutto prevede un cambio delle modalità di accesso alla cassa integrazione, che renderà difficile la procedura per ottenerla.

In questa fase, la questione degli ammortizzatori sociali è di fondamentale importanza.

Per questo, in materia di lavoro, speravamo nell’arrivo di procedure semplificate ed efficienti - spiega Mauro Bussoni, Segretario Generale Confesercenti -. Il percorso per accedere ai benefici della cassaintegrazione è un inferno dantesco della burocrazia, ed è stato ulteriormente complicato dal continuo susseguirsi – praticamente su base giornaliera – di decreti interministeriali, circolari INPS e del Ministero del Lavoro spesso in contraddizione tra loro.



Un caos burocratico cui si sommano anche i ritardi di erogazione delle prestazioni legate al Fondo di integrazione salariale.

